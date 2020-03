Les futures suites des Power Rangers visiteraient différentes époques du spectacle

La dernière tentative de redémarrage du Power Rangers pour le public moderne ne s’est pas si bien passé, la mise à jour de 2019 n’ayant pas réussi à jongler avec les changements de ton nécessaires pour équilibrer une histoire sérieuse d’origine de super-héros aux côtés de l’aspect nostalgique d’un spectacle qui avait culminé culturellement plus de 25 ans auparavant. Cela dit, le démarreur de franchise échoué de Dean Israelite a fait des ventes de jouets beaucoup plus importantes qu’au box-office, et la réalisation de bénéfices a rendu pratiquement inévitable la relance de la marque.

Suite à l’annonce récente du dernier redémarrage des Power Rangers des années 90, de nombreuses nouvelles ont été diffusées par la franchise de longue date. La star d’origine, David Yost, veut réunir le casting de Mighty Morphin pour un spectacle de retrouvailles, tandis que nous avons également rapporté de nombreuses rumeurs de casting concernant le dernier projet sur grand écran.

Maintenant, nous avons entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que les Gardiens de la Galaxie apparaîtront dans Thor: Love and Thunder, et nous ont informés que le masque de Jim Carrey apparaîtra dans Space Jam 2, tous deux confirmés – que le plan est encore une fois pour Power Rangers de lancer une série entière de films. Bien que cela ne soit pas exactement surprenant, nos informations suggèrent que l’aspect voyage dans le temps du redémarrage prendra une grande part dans la direction créative de la franchise, l’équipe principale restant la même tout au long de chaque tranche, mais voyageant à différentes périodes pour l’équipe avec différentes époques de Power Rangers comme les équipages Zeo, Turbo et Lost Galaxy.

Si cela se révèle être le cas, alors c’est un crochet intéressant et unique pour une marque qui existe depuis près de 30 ans, et garantira que tout suivi potentiel apportera quelque chose de nouveau et de différent à la franchise. Mais bien sûr, tout dépend de la façon dont la dernière Power Rangers le film réussit à la fois avec la critique et le public quand il finit par sortir en salles.