Les futurs adolescents entament une révolution de la danse-danse – / Film

Et si une colonie dystopique entière dans un avenir lointain était comme la ville de Footloose? C’est essentiellement la prémisse de Utopia Falls, une prochaine série de science-fiction Hulu se déroulant dans un avenir lointain où la danse devient la révolution. Une révolution de la danse dance, pourrait-on dire. Mais contrairement à Footloose, toutes les danses ne sont pas interdites ici, juste le hip-hop, qui devient l’inspiration pour un groupe d’ados rebelles qui vivent dans une société construite autour d’une… compétition de danse? Regardez la bande-annonce d’Utopia Falls et essayez de donner un sens à cette prémisse avec nous.

Remorque Utopia Falls

Dans un avenir lointain où les adolescents s’entraînent pour être choisis pour un spectacle de danse afin de prouver leur fidélité à leur société dystopique de New Babyl, un groupe découvre que leurs dirigeants ont caché une cache secrète d’art, de littérature et de musique, y compris un genre déjà entendu appelé hip-hop. Inspirés, ils commencent à intégrer le hip-hop dans leurs routines de danse et se retrouvent au centre d’une révolution de la danse qui menace de renverser cette société dystopique très étrange. C’est comme si The Giver rencontre So You Think You Can’t Dance dans la nouvelle version la plus étrange de l’histoire de science-fiction dystopique.

Mais bon, la danse – qui semble être un mélange de ballet et de danse moderne – a l’air plutôt bien, même si on ne sait pas exactement quel type de musique et d’art a été caché à cette société pendant toutes ces années. Est-ce juste du hip-hop? Pourquoi y a-t-il un livre de contes de fées dans ce cache secret d’artefacts appelé l’Archive (exprimé par Fouiner Dogg)? Quelle idée était cette émission?

Voici le synopsis d’Utopia Falls:

Un groupe d’adolescents d’une future colonie lointaine découvre une ancienne archive interdite de reliques historiques, culturelles et musicales. Cette découverte les oblige à remettre en question tout ce qui leur a été enseigné et à utiliser le pouvoir de la musique pour déclencher des changements dans leur réalité afin d’exposer la vérité.

Les 10 épisodes d’Utopia Falls seront disponibles le 14 février à Hulu.

Articles sympas du Web: