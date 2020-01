Les futurs réalisateurs de films Marvel pourraient inclure Lulu Wang ou le duo / film Bad Boys for Life

Marvel Studios est toujours à la recherche de cinéastes qui pourraient bien les aider à façonner l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’ils ont déjà rencontré le réalisateur Lulu Wang, le cinéaste du célèbre chouchou indépendant de 2019 The Farewell. Mais ils ne recherchent pas seulement dans l’arène indépendante de nouveaux talents de réalisateur. Suite au succès de Bad Boys for Life, le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont également été approchés par Marvel Studios.

Le bassin de futurs réalisateurs de films Marvel est à peu près infini, mais c’est quand un cinéaste est acclamé et félicité que Marvel commence à prêter attention. Même si The Farewell de Lulu Wang n’a reçu aucune nomination aux Oscars, il a été bien reçu par les critiques et le public, a remporté deux nominations aux Golden Globes et s’est bien comporté au box-office indépendant. Il est donc compréhensible que Marvel veuille la rencontrer.

Lulu Wang (ci-dessus) a révélé sa dernière rencontre avec Marvel lors de la table ronde du Hollywood Reporter avec les rumeurs sur les réalisateurs de cette année pendant la saison des récompenses. L’animateur de discussion Stephen Galloway a demandé qui parmi les réalisateurs (qui comprenait également Todd Phillips, Noah Baumbach, Fernando Meirelles, Greta Gerwig et Martin Scorsese) avait été approché pour réaliser un film Marvel, auquel Wang a levé la main et a déclaré: «Je ne sais pas si je suis censé dire ça.

Malheureusement, elle n’a pas révélé quel film elle a été approchée pour réaliser, si c’était un titre spécifique, ou quand la réunion a eu lieu. Cependant, il est possible que cela se soit produit pour Black Widow, qui a courtisé plusieurs cinéastes indépendantes pour le travail avant d’atterrir sur Cate Shortland. Il y a aussi la chance que cela aurait pu être pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux, car Wang est un cinéaste sino-américain qui aurait pu porter un œil sensible et prudent au héros de bande dessinée d’inspiration asiatique. Tout est possible, mais nous sommes simplement heureux qu’un cinéaste comme Wang soit sur le radar de Marvel.

Adil El Arbi et Bilall Fallah ont rencontré Marvel Too

Pendant ce temps, du côté des films à succès, les réalisateurs de Bad Boys for Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont clairement impressionné Marvel Studios en redonnant vie à la franchise de comédie d’action de Michael Bay. S’adressant à ComicBook.com, El Arbi a mentionné sa rencontre avec Marvel, mais cela ressemble plus à une réunion générale qu’à un plan avec quelque chose de spécifique en tête. Le codirecteur a déclaré:

“Il n’y a rien de concret. Ils viennent de nous rencontrer. Ils ont dit qu’ils aimaient le film et ils nous ont juste dit: «Yo, que veux-tu faire? Trouvons quelque chose pour travailler ensemble. “Donc, rien de vraiment prévu, c’était comme une réunion. Mais oui, nous verrons si nous trouvons quelque chose de cool. Maintenant, avec Disney +, tout a tellement évolué qu’il y a tant à faire. Vous pouvez faire un film ou une émission de télévision. Et nous avons été tellement occupés avec Bad Boys que nous n’avons pas encore tout exploré. Donc, ce que nous allons faire maintenant, moi et Bilall, c’est que nous allons vérifier tout ce qu’ils ont et nous aimerions trouver quelque chose pour travailler avec eux, mais ce n’est pas encore clair.

Marvel Comics possède une vaste liste de personnages, dont beaucoup ne sont même pas connus du grand public. Et même si Marvel Studios a un plan de ce qu’ils veulent faire avec l’univers cinématographique Marvel, cela n’empêche pas l’idée de quelque chose de nouveau se faufiler dans le futur, en particulier avec Disney + offrant un nouveau débouché pour ce qui pourrait être plus bizarre. ou en dehors des idées de boîte.

Mais Marvel aime rencontrer autant de cinéastes que possible, et cela n’aboutit pas toujours à une relation de travail. Donc pour l’instant, nous allons garder les oreilles au sol pour quelque chose de nouveau.

