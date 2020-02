Les gagnants de la guerre ‘Rob Mariano n’a pas informé Sandra Diaz-Twine de son retour parce que’ l’information c’est le pouvoir ‘

En tant que mentors sur Survivor: Island of the Idols, Boston Rob Mariano et Sandra Diaz-Twine sont apparemment devenus des amis très proches. Sandra a appelé Rob son joueur Survivor préféré et a noté qu’elle «aspirait à être comme lui et à jouer avec lui».

Par conséquent, elle s’est sentie trahie lorsque Rob lui a menti et a dit qu’il ne participerait plus jamais à la compétition, seulement pour revenir pour la saison suivante. Le champion des îles de la Rédemption a pesé sur sa décision de ne pas divulguer les informations à Sandra et a promis que «ce n’était rien de personnel».

Boston Rob Mariano et Sandra Diaz-Twine | Robert Voets

Boston Rob Mariano et Sandra Diaz-Twine sur «l’île des idoles»

En 2019, Boston Rob Mariano, qui n’avait pas participé depuis Heroes vs Villains près de dix ans auparavant, est revenu pour l’île des idoles de la saison 39 aux côtés de la seule double gagnante, Sandra Diaz-Twine.

Ils n’ont pas participé à l’émission, mais ont plutôt encadré les nouveaux concurrents à travers des défis sur une île pour obtenir des avantages. Les défis étaient de les aider à devenir de meilleurs concurrents et ont été modelés sur la capacité sociale rudimentaire de Rob ainsi que sur la capacité de Sandra à être sournoise et à recueillir des informations.

Les deux ont également assisté à chaque conseil tribal et ont accueilli les quatre derniers dans leur île au moment de leur départ. Même s’ils n’ont pas concouru, leur apparition sur l’île des idoles les a aidés à s’habituer à de nouveaux avantages, y compris les annulateurs d’idoles et les bloqueurs de vote.

Dans une scène supprimée, Rob a poussé Sandra à grimper au sommet de la montagne, et il lui a dit qu’elle ne se donnait pas assez de crédit. Sandra a remercié Rob de l’avoir poussée parce qu’elle ne l’aurait pas fait sans lui. Parce que les deux ont vécu ensemble sur une île isolée pendant un mois et ont partagé plusieurs expériences inoubliables ensemble, beaucoup ont supposé que les deux avaient formé une alliance d’avant-match avant de revenir pour Winners at War.

Cependant, Sandra a révélé que Boston Rob lui avait menti et avait dit qu’il ne reviendrait pas. Par conséquent, la double championne s’est sentie trahie lorsqu’elle a vu son ancien camarade et sa femme revenir pour la saison des vainqueurs.

Pourquoi Rob Mariano n’a pas informé Sandra Diaz-Twine de son retour pour «Winners at War»

Lors d’une première de la saison 40, l’écrivain EW Dalton Ross a interrogé Rob sur son boeuf avec Sandra, et le champion de Redemption Island a déclaré que les “alliances d’avant-match” lui semblaient “sales”.

Il ne connaissait pas non plus les divisions de la tribu ni les rebondissements et ne voulait pas se «pigeonner» lui-même «dans une position qui pourrait menotter» l’ancien vainqueur pendant le match.

De plus, Rob s’est rendu compte que Sandra est une menace car elle est actuellement la seule championne à deux reprises, et il savait que «l’information, c’est le pouvoir». Par conséquent, la native de Boston ne voulait pas lui donner des informations précieuses qui pourraient potentiellement «nuire à son jeu». Rob a affirmé que sa décision de ne pas divulguer ces informations «n’était rien de personnel» et il n’a pas non plus informé son ami proche Tyson Apostol de son retour.

Le producteur exécutif et showrunner Jeff Probst a également pesé sur leur drame et a dit qu’il comprenait les sentiments de Sandra parce qu’ils partageaient une “relation intime” la saison dernière “et produisaient vraiment un élément d’un spectacle ensemble.”

Même si Probst a déclaré avoir dit à Rob que c’était une décision «risquée», il ne pense toujours pas que ce soit une «décision calculée» contre Sandra. Regardez les gagnants les mercredis de la guerre à 20 h EST sur CBS.