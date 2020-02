Les gagnants des 92e Oscars en direct!

Ce soir, la 92e cérémonie des Oscars (alias les Oscars) est diffusée sur ABC à 20 heures. ET / 17 h PT, et ComingSoon.net vous apporte tous les gagnants au fur et à mesure qu’ils sont annoncés! Vérifiez les gagnants sont surlignés en rouge ci-dessous!

Les Oscars auront lieu au Dolby Theatre à Hollywood et pour la deuxième année consécutive, ils seront sans hôte.

Meilleure image

Ford contre Ferrari

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Petite femme

Histoire de mariage

1917

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Meilleur réalisateur

Martin Scorsese, L’Irlandais

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood

Bong Joon-ho, Parasite

Meilleur acteur

Antonio Banderas, Douleur et gloire

Leonardo DiCaprio, Il était une fois à Hollywood

Adam Driver, Histoire de mariage

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les deux papes

Meilleure actrice

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Histoire de mariage

Saorise Ronan, Petite femme

Charlize Theron, Bombe

Renee Zellweger, Judy

Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks, Une belle journée dans le quartier

Anthony Hopkins, Les deux papes

Al Pacino, L’Irlandais

Joe Pesci, L’Irlandais

* GAGNANT * Brad Pitt, Il était une fois à Hollywood

La meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Histoire de mariage

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Petite femme

Margot Robbie, Bombe

Meilleur scénario original

Couteaux sortis, Rian Johnson

Histoire de mariage, Noah Baumbach

1917, Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

Il était une fois à Hollywood, Quentin Tarantino

* GAGNANT * Parasite, Bong Joon-ho et Han Jin-won

Meilleur scénario adapté

L’Irlandais, Steven Zaillian

* GAGNANT * Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips et Scott Silver

Petite femme, Greta Gerwig

Les deux papes, Anthony McCarten

Meilleur long métrage d’animation

Comment dresser votre dragon: le monde caché

J’ai perdu mon corps

Klaus

Lien manquant

* GAGNANT * Toy Story 4

Meilleur long métrage international

Corpus Chrisi

Honeyland

Les misérables

Douleur et gloire

Parasite

Meilleur documentaire – Long métrage

Usine américaine

La cave

Aux confins de la démocratie

Pour Sama

Honeyland

Meilleur documentaire – Sujet court

En l’absence

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)

La vie me dépasse

Superman de Saint-Louis

Walk Run Cha-Cha

Meilleur court métrage d’action en direct

fraternité

Nefta Football Club

* GAGNANT * La fenêtre du voisin

Saria

Une soeur

Meilleur court métrage d’animation

Fille

* GAGNANT * Hair Love

Kitbull

Mémorable

Sœur

Meilleure musique originale

Joker

Petite femme

Histoire de mariage

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleure chanson originale

“Je ne peux pas te laisser te jeter” – Toy Story 4

“Je vais encore m’aimer” – Rocketman

“Je suis avec toi” – Percée

“Dans l’inconnu” – Frozen II

“Se lever” – Harriet

Meilleur montage sonore

Ford contre Ferrari

Joker

1917

Il était une fois à Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Meilleur mixage sonore

Ad Astra

Ford contre Ferrari

Joker

1917

Il était une fois à Hollywood

Meilleur design de production

L’Irlandais

Jojo Rabbit

1917

* GAGNANT * Il était une fois à Hollywood

Parasite

Meilleure photographie

L’Irlandais

Joker

Le phare

1917

Il était une fois à Hollywood

Meilleur maquillage et coiffure

Bombe

Joker

Judy

Maléfique: Maîtresse du mal

1917

Meilleure conception de costumes

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

* GAGNANT * Petites femmes

Il était une fois à Hollywood

Meilleur montage de film

Ford contre Ferrari

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Meilleurs effets visuels

Avengers: Fin de partie

L’Irlandais

Le roi Lion

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker