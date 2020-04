Les «Gallery Girls» de Bravo sont-elles toujours dans le monde de l’art?

Bravo’s Gallery Girls a présenté une vingtaine de personnes qui tentaient de réussir dans le monde de l’art new-yorkais. Beaucoup de membres du casting avaient du mal à lancer leur propre galerie ou à trouver leur place dans l’une des industries les plus compétitives de la ville.

Chantal Chadwick, Claudia Martinez, Angela Pham | Charles Trainor / Bravo / Banque de photos NBC

La série s’est déroulée sur une seule saison en 2012 et n’a pas été renouvelée pour une autre manche. Bien que certains acteurs soient issus de familles chics, d’autres n’ont pas eu l’avantage d’avoir leur famille pour financer leurs projets.

Cela fait huit ans que la série est diffusée, mais toutes les Gallery Girls travaillent-elles toujours dans le monde de l’art?

Angela Pham

Pham travaille toujours en tant que photographe et est le co-fondateur de Deitch Pham. Ses activités de photographie commerciale comptent des clients comme Nicole Miller, Haper’s Bazar, Postmates, etc.

Selon la biographie de Pham sur son site: «Enfant en Californie, Angela a prétendu qu’elle était une louve. En tant que photographe adulte, elle se sent toujours sauvage, s’efforçant follement d’obtenir la photo parfaite. Elle pose occasionnellement et joyeusement de l’autre côté de la caméra. Elle passe ses week-ends dans son confortable chalet du nord de l’État, hurlant à la lune. »

Liz Margulies

Margulies travaille comme consultante en art et possède Elizabeth Margulies Art Consulting. Selon sa biographie, «Elizabeth Margulies, conseillère en art, apporte un ensemble de compétences unique et diversifié à chaque projet, en utilisant sa connaissance approfondie du marché de l’art contemporain, ainsi qu’un vaste réseau de confiance d’artistes et de galeries».

Liz Margulies de «Gallery Girls» | Taylor Hill / .

«En plus de conseiller des collectionneurs privés, elle a développé de nombreuses activations artistiques ambitieuses pour des clients dans les secteurs de l’immobilier, de l’hôtellerie, du divertissement et des entreprises, y compris des collaborations de marque et des licences d’œuvres d’art pour un large éventail de projets commerciaux.

Amy Poliakoff

Poliakoff a récemment déclaré à The Daily Dish de Bravo qu’elle aimait faire partie de la série. «Après le spectacle, je me suis arrêté plusieurs fois avec la tristement célèbre phrase:« Je me fais coiffer quatre fois par semaine. C’est New York », a-t-elle déclaré.

Chantal Chadwick, Claudia Martinez, Amy Poliakoff | Banque de photos Charles Trainor / Bravo / NBCu

«Après le spectacle, j’ai travaillé dans des galeries pendant environ 10 ans à New York et à Miami. J’ai gravi les échelons jusqu’au directeur des ventes d’une très grande galerie d’art pop à Wynwood, le quartier artistique de Miami », a-t-elle déclaré. “Je travaille actuellement sur l’ouverture d’une société de conseil artistique avec un partenaire commercial à New York.”

Chantal Chadwick

Chadwick s’est coupé les cheveux et a fait partie de la galerie en difficulté Fin du siècle avec Lara Hodulick et Claudia Martinez Reardon. La galerie a fermé ses portes en 2013, rapporte The Daily Dish de Bravo.

Elle a ensuite ouvert une autre galerie à Brooklyn, intitulée Of Us with Hodulick. Plus tard, elle a déménagé à Los Angles où aujourd’hui elle s’est tournée vers la musique. Mais fidèle à sa forme, elle mélange l’art avec la musique mais imprégnée de son flair pour l’art. Elle porte également toujours la même coiffure chic.

Kerri Lisa

Lisa a cessé d’essayer de jongler avec son stage d’art avec son emploi dans la société de gestion du mode de vie Four Hundred, rapporte The Daily Dish de Bravo. Elle est restée à Four Hundred mais a été promue directrice des voyages et de l’art. Selon son LinkedIn, elle est toujours à Four Hundred et maintient la même position.

L’artiste Domingo Zapata et la conservatrice Kerri Lisa de Bravo’s «Gallery Girls» | Thomas Levinson / MLB via .

Maggie Schaffer

Schaffer a quitté son stage avec Eli Klein, selon The Daily Dish de Bravo. Elle est maintenant Maggie Meem et est actuellement associée à la galerie Erik Thomsen, selon son LinkedIn.

Maggie Schaffer, Liz Margulies | Giovanni Rufino / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Son profil indique: «Associée expérimentée avec une histoire démontrée de travail dans l’industrie des beaux-arts. Compétent en art contemporain, gravure, éducation artistique, peinture et musées. Professionnel solide avec un baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé dans les beaux-arts et les arts de studio du Collège Lafayette. »

Claudia Martinez Reardon

Reardon et l’ancienne partenaire de la galerie d’art Chantal Chadwick se sont séparés. Surtout après avoir accusé Chadwick d’être un menteur. Reardon a réussi à maintenir un profil extrêmement bas et on ne sait pas si elle travaille toujours dans le monde de l’art.

Claudia Martinez Reardon | Barbara Nitke / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .