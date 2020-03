Les garçons lancent une super-bombe hilarante de chaque saison 1 F-Bomb

The Boys débute une super-coupe hilarante de chaque saison 1 f-bomb

Juste au cas où vous auriez oublié l’adaptation d’Amazon Prime de la célèbre série de romans graphiques Garth Ennis et Darick Robertson Les garçons n’est pas votre entreprise de super-héros typique, le service de streaming a été diffusé sur le Twitter officiel de l’émission avec une supercoupe hilarante de chaque bombe f larguée au cours de la première saison. La vidéo très NSFW peut être visionnée ci-dessous!

En résumé: BAISE pic.twitter.com/Wwz8hMNpgI

– The Boys (@TheBoysTV) 13 mars 2020

Les garçons est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissance contre les super puissants alors que les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur le supergroupe connu sous le nom de «The Seven». L’émission conserve la plupart des bandes dessinées (disponibles à l’achat ici) repoussant les limites de la violence et de la sexualité tout en explorant le côté sombre de la célébrité et de la célébrité des super-héros.

La série met en vedette Karl Urban (Star Trek, Judge Dredd) comme Billy Butcher, le meneur des justiciers qui risquent tout pour aller contre un groupe de personnages tout-puissants, avec Jack Quaid comme Hughie, Laz Alonso comme Mother’s Milk, Tomer Kapon comme Frenchie, Jennifer Esposito comme agent de la CIA Susan L. Rayner et Karen Fukuhara en tant que femme. Elisabeth Shue est co-vedette de la série aux côtés d’Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford et Nathan Mitchell.

La série a été créée par Evan Goldberg et Seth Rogen, qui sont responsables d’une autre série inspirée de bandes dessinées subversives, AMC’s Prédicateur, et Surnaturel créateur Eric Kripke.

La saison 1 est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

