Les gardiens auraient un nouveau membre surprenant dans le vol. 3

Bien que le film n’ait même pas encore été officiellement annoncé, l’écrivain / réalisateur James Gunn faisant actuellement un détour par le DCEU avec The Suicide Squad, Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait largement constituer un élément clé de la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel aux côtés de suites pour Captain Marvel, Black Panther et Ant-Man, et sans aucun doute quelques nouveaux visages.

Gunn a clairement indiqué qu’il avait toujours prévu que sa franchise cosmique soit une trilogie, et qu’il n’avait aucune intention de faire un quatrième épisode, il ressemble donc au Vol. 3 pourrait être la fin de la route pour les Gardiens tels que nous les connaissons. Le cinéaste a déjà confirmé que tout le monde ne sortirait pas du film vivant, et même s’il ne donnerait aucun détail, étant donné la façon dont Yondu a été tué dans la suite pour un impact émotionnel maximal, vous devez comprendre que ce serait au moins un acteur de soutien clé.

On dit que Rocket Raccoon est le point focal de l’histoire cette fois-ci, nous savons ce que nous savons, mais nous avons maintenant entendu nos sources – les mêmes qui nous ont dit que les Gardiens apparaîtront dans Thor: Love and Thunder et qu’un La série télévisée Justice League Dark arrive sur HBO Max, qui étaient toutes les deux correctes – que la bande de inadaptés intergalactiques pourrait être prête à recruter un nouveau membre improbable pour l’équipe. Et c’est une surprise qui sera assez grosse.

Selon nos informations, l’intrigue verra Rocket en mission pour retrouver les personnes qui l’ont créé et expérimenté, et il se trouvera que Howard the Duck était le résultat d’expériences similaires. Les deux anti-héros anthropomorphes travailleront ensuite ensemble dans un effort pour les abattre, solidifiant Howard en tant que membre officiel de l’équipe dans le processus.

James Gunn a admis que le film solo de Howard the Duck en 1986 n’était pas très bon, mais il a clairement un faible pour le personnage. Et bien que nous ne sachions pas encore exactement ce qui lui attend, il est certainement logique que son rôle soit élargi pour la grande finale de Gardiens de la Galaxie Vol. 3.