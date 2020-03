Les “ gardiens de la galaxie 3 ” de James Gunn n’incluront pas Thor Dance Off

James Gunn a confirmé que les Gardiens de la Galaxie Vol.3 n’incluront pas de danse entre Star-Lord et Thor.

L’une des scènes les plus drôles d’Avengers: Endgame a vu Star-Lord et Thor se disputer poliment sur qui était le capitaine du navire, et les fans ont voulu voir une danse entre les deux dans James Gunn’s Guardians of the Galaxy Vol.3. Depuis que Thor a suivi l’équipe dans l’espace à la fin du dernier film Avengers, de nombreux fans espèrent que le Dieu du tonnerre fera une apparition dans la suite de James Gunn.

Un fan en particulier avait envoyé de nombreux messages au réalisateur sur Instagram pour implorer une danse entre Star-Lord et Thor dans Guardians of the Galaxy Vol.3. James Gunn a rapidement abattu l’idée en sous-titrant la série de messages avec “ça ne va pas arriver.” Alors que la danse de Star-Lord et Thor serait une scène drôle, le réalisateur a évidemment un plan pour son troisième film de la série. Jetez un œil à la photo de son histoire Instagram ci-dessous.

Que voulez-vous voir du film de James Gunn? Pensez-vous que Thor devrait faire une apparition? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait incarner Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Sean Gunn. La distribution peut actuellement être vue dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Paul Rudd, Jeremy Renner, Brie Larson, Josh Brolin et Chris Pratt.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles concernant James Gunn et le prochain film des Gardiens de la Galaxie.

Source: Instagram