Les Gardiens de la Galaxie apparaîtront dans Thor: Love and Thunder!

ComicBook rapporte que le gardiens de la Galaxie les caractères apparaîtront dans Thor: Amour et tonnerre! La nouvelle a été révélée lors d’une interview avec Vin Diesel alors que la star faisait la promotion de son prochain film Injecté de sang.

“J’attends et je suis excité que mon ami James Gunn frappe ce prochain hors du parc,” Dit Diesel. “Il a pris The Suicide Squad alors il est sur le point de s’y lancer. Thor aussi, le réalisateur m’a parlé de [how] Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie… Ce sera très intéressant, personne ne sait, peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit.

James Gunn avait précédemment confirmé que Gardiens de la Galaxie Vol. 3 aura lieu après le quatrième Thor film. Il n’a pas été révélé à quel point les Gardiens joueront un rôle important dans le film.

Thor: Amour et tonnerre sera réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit) sur un scénario co-écrit par lui et Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un de génial), Qui sera la suite de la suite très réussie de Waititi en 2017 Thor: Ragnarok. Natalie Portman devrait revenir en tant que Jane et maniera le puissant Mjolnir. Chris Hemsworth et Tessa Thompson reviendront également en tant que Thor et Valkyrie, respectivement. Christian Bale incarnera le principal antagoniste du film. Le scénario féminin de Thor est basé sur la course de Jason Aaron sur “The Mighty Thor” dans laquelle Jane Foster, atteinte d’un cancer, prend le manteau et les pouvoirs de Thor.

Thor et Valkyrie ont été vues pour la dernière fois dans le film le plus rentable de cette année Avengers: Fin de partie, le dieu du tonnerre confiant ses responsabilités de roi d’Asgard à Valkyrie alors qu’il rejoint les Gardiens de la Galaxie pour leur prochaine mission.

Thor: Amour et tonnerre arrivera en salles le 5 novembre 2021.