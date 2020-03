Les gardiens de la galaxie apparaîtront dans Thor: Love and Thunder, selon Vin Diesel

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont demandé à voir Les Gardiens de la Galaxie dans le prochain film du dieu du tonnerre. Selon un rapport de ComicBook et une déclaration de Vin Diesel, Star-Lord et compagnie apparaîtront dans le quatrième film de Thor: Love and Thunder.

L’idée originale était que le troisième film des Gardiens de la Galaxie soit d’abord présenté par Thor, mais à la fin, les choses ne se sont pas passées comme prévu et Marvel Studios a décidé d’inclure des héros intergalactiques aux côtés de Chris Hemsworth dans le prochain film réalisé par Taika Waititi.

Bien que ce soit une rumeur, la source confirme que c’est déjà un fait et il sera intéressant de voir la façon dont Taika Waititi présente Star-Lord, Groot, Drax et Rocket Racoon à côté du dieu du tonnerre, après À la fin de Avengers: Fin de partie, nous les avons regardés aller ensemble.

Lors d’une interview pour promouvoir Bloodshot, Vin Diesel a déclaré:

“Le directeur [Taika Waititi] Il m’a dit que le film de Thor incorporerait certains des Gardiens de la Galaxie à la bande. Ce sera très intéressant, personne ne le sait, je n’aurais peut-être pas dû dire quoi que ce soit. »

Les personnages des Gardiens de la Galaxie peuvent ne pas avoir un rôle important dans le film, car Thor: Love and Thunder racontera l’histoire de Jane Foster devenant Thor elle-même. Malgré cela, Thor a perdu beaucoup de ses alliés au fil des ans, donc il y a de la place pour certains des autres personnages cosmiques pour combler ce vide de personnages secondaires.

Thor: Amour et tonnerre arrive en salles le 5 novembre 2021.

.