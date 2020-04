Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn Says Vol. 3 ‘est toujours dans les temps

James Gunn a révélé que les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est toujours dans les temps malgré le report de la phase 4 de Marvel Studios en raison du coronavirus.

Avant que James Gunn ne soit renvoyé des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, le film allait sortir cette année. Maintenant que Gunn revient pour terminer la trilogie, le film a depuis été retardé, afin qu’il puisse terminer son travail sur The Suicide Squad for DC. Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour Guardians of the Galaxy Vol. 3, mais Vin Diesel a révélé que l’équipe apparaîtra d’abord dans Thor: Love and Thunder.

Marvel Studios a récemment réorienté l’ensemble de sa gamme de phases 4 en raison du coronavirus, mais il semble que la phase 5 n’ait pas été affectée pour le moment. James Gunn a récemment rassuré les fans que The Suicide Squad est toujours sur la bonne voie pour ouvrir en août de l’année prochaine et il ressemble à Vol. 3 ne sera pas non plus affecté par le coronavirus.

À l’heure actuelle, les plans du Vol 3 sont également exactement les mêmes qu’avant le coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ

– James Gunn (@JamesGunn) 12 avril 2020

Voici le synopsis de Guardians of the Galaxy Vol. 2:

Dans le cadre sonore de Awesome Mixtape # 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins extérieurs du cosmos. Les Gardiens doivent se battre pour garder leur nouvelle famille ensemble alors qu’ils découvrent le mystère de la véritable filiation de Peter Quill. Les anciens ennemis deviennent de nouveaux alliés et les personnages des bandes dessinées classiques viennent à leur aide alors que l’univers cinématographique Marvel continue de se développer.

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 étoiles Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Kurt Russell, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn et Tommy Flanagan.

