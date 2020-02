Les Gemeliers deviennent des gagnants avec leur performance en tant que Pablo Alborán

Le cinquième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne» a déjà mis fin à Antena 3. Le classement final nous dit déjà qui a une chance de gagner la saison et qui a plus que compliqué, et c’est tout Les candidats ont du talent mais certains s’améliorent nuit après nuit. Et les gagnants de la soirée ne sont autres que les Gemeliers.

Gemeliers dans ‘Votre visage me sonne’

Presque à minuit, après avoir profité de la performance de Mario Vaquerizo, Jesus et Daniel Oviedo sont montés sur scène. Habillés exactement de la même manière, avec une fausse barbe et une chemise grise à manches courtes, ils se sont chacun assis sur un piano et l’un d’eux a commencé à chanter. Et plus tard l’autre. Ils ont commencé à chanter une partie de “Only you” puis une autre partie de “I promise”.

Quand ils ont fini leur numéro, les deux ont été visiblement émus par tous les efforts qu’ils ont consacrés aux répétitions tout au long de cette semaine. Chenoa est un autre qui n’a pas pu éviter de contrôler ses larmes et il les a remerciés de s’être si bien débrouillés et de lui avoir rappelé le beau temps qu’il vit. Le reste des jurés les a félicités et ensuite ils ont montré sur le tableau de bord.

Ils gagnent pour la deuxième fois

Jusqu’à ce gala, chaque soir, il avait remporté un concurrent différent. Gemeliers remporte le prix pour la deuxième fois de l’édition. Rappelons que, dans la deuxième tranche, ils se sont mis à la place de David Bustamante et Àlex Casademunt et ont obtenu le score le plus élevé grâce à leur transformation et à l’interprétation de leur chanson la plus connue, “Deux hommes et un destin”.

