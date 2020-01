Les Gemeliers remportent le Gala 2 avec leur imitation de David Bustamante et Àlex Casademunt

Vendredi 17 janvier, le deuxième gala de la septième édition de «Votre visage me sonne» a été célébré. Au cours de ses débuts, nous vivons des moments surprenants, de l’évaluation non censurée de Lolita à Mario Vaquerizo après sa performance en tant que Kiss, à l’annonce par le présentateur du vainqueur de la nuit, qui a conquis le jury en tant que Miguel Poveda: Jorge González.

Gemeliers dans ‘Votre visage me sonne’

Le deuxième programme n’a pas été moindre et a également été riche en performances de haut niveau. Quand tout le monde a chanté et que les jurés ont commencé à montrer leur score, Gemeliers, El Monaguillo et Nerea Rodríguez ont reçu le plus. Et le verdict public n’a pas changé cette liste. Manel Fuentes a ouvert l’enveloppe et a annoncé le nombre de points que le public a remis à chacun.

Ont finalement été les Gemeliers qui ont pris le gala, avec le score le plus élevé du public et du jury. Les 3 000 euros du prix ont été attribués à l’association Debra-Piel de Mariposa. Les deux frères sont montés sur scène peu de temps avant d’arriver à l’équateur du programme et se sont transformés en David Bustamante et Àlex Casademunt pour chanter, devant tout le monde, “Deux hommes et un destin”.

Un bon départ

Lors du premier gala, les Gemeliers ont été l’un des candidats qui ont le plus retenu l’attention. Jesús et Daniel Oviedo sont devenus Don Patricio et Cruz Cafuné pour chanter les désormais mythiques “Counting moles”. Et ils n’ont rien fait de mal. En plus de connaître les artistes, ils savaient parfaitement interpréter le thème et se déplacer sur la scène de la même manière que les Canaries.

.