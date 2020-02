Les gens claquent Beyoncé et Jay-Z pour rester assis pendant l’hymne national au Super Bowl 2020

Bien que Beyoncé et Jay-Z ne puissent pas faire de mal aux yeux des fans, ils ont bouleversé certaines personnes qui se sont connectées pour regarder le Super Bowl de cette année.

Alors qu’ils assistaient au plus grand événement sportif de l’année, le couple, ainsi que leur fille, Blue Ivy, ont été aperçus assis lors d’une représentation de l’hymne national.

Jay-Z et Beyoncé | Kevin Mazur / . pour la Recording Academy

Bien qu’ils ne soient pas les seuls à rester assis pendant la représentation, Twitter avait beaucoup à dire sur les actions des musiciens, certains les appelant «irrespectueux».

Internet est divisé sur le couple restant à leur place

Beyoncé et Jay-Z sont actuellement confrontés à des réactions violentes sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir résisté lors de l’hymne national au Super Bowl de cette année.

Avant le grand match, qui a été diffusé le 2 février, la chanteuse Demi Lovato s’est rendue sur le terrain du Hard Rock Stadium à Miami Gardens, en Floride, pour livrer une performance incroyable de “The Star-Spangled Banner”.

Alors que beaucoup se levaient alors que Lovato ceinturait des notes magnifiquement exécutées, certains restaient assis, y compris la reine Bey et Hova.

Bien sûr, cela ne s’est pas bien passé avec quelques personnes et ils se sont rapidement tournés vers Twitter pour critiquer le couple pour avoir “manqué de respect” à ce pays.

“Beyonce et Jay-Z restent assis pendant l’hymne national … Ce manque de respect à part – elle a chanté l’hymne national et a effectué 2 spectacles à la mi-temps, mais elle ne pouvait pas le trouver en elle pour soutenir Lovato qui a souffert de nombreuses luttes? SMH », a tweeté une personne.

«Hé Beyoncé et Jay-Z… Les seuls qui ont le droit de s’asseoir pendant ce moment sont les hommes et les femmes de nos forces armées assis dans un trou de tirailleur tout en gardant le périmètre. Grandis et respecte le drapeau », a écrit quelqu’un d’autre.

D’autres ont rapidement défendu la décision du couple de rester assis et ont eu l’impression que les critiques ne faisaient que faire grand cas de rien.

«Trouve drôle que Beyonce et Jay-Z soient critiqués pour s’être assis; pourtant, sur la photo, il y en a tellement d’autres assis aussi », a écrit quelqu’un.

“La plupart des gens ne réalisaient même pas que Beyonce et Jay-Z étaient assis pendant l’hymne jusqu’à ce que les têtes parlantes conservatrices commencent à perdre leur merde dessus”, a écrit une autre personne.

Certains pensent que Beyoncé et Jay-Z étaient hypocrites en étant assis

Bien qu’ils ne soient pas les seuls à rester assis, certaines personnes pensaient que Beyoncé et Jay-Z continuaient simplement le travail de Colin Kaepernick, qui s’est mis à genoux pendant l’hymne national en 2016 pour protester pacifiquement contre la brutalité policière.

Bien que cela aurait pu être le cas, d’autres ne l’ont pas vu de cette façon et ont pensé que cette déclaration politique était une décision hypocrite, d’autant plus que Jay-Z s’est récemment associé à la NFL pour collaborer à des événements de divertissement par le biais de sa société, Roc Nation.

“Beyoncé et Jay-Z assis pendant l’hymne national au Super Bowl, ce n’est pas de la solidarité avec Kaepernick, la solidarité n’aurait pas eu lieu en premier lieu”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Qu’il s’agisse ou non d’une déclaration politique, la décision du couple de rester assis pendant l’hymne national a définitivement fait parler les gens.

Beyoncé et Jay-Z n’ont pas encore commenté cette situation.