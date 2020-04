Les gens composent des épisodes sur le thème des coronavirus de «The Office» – .

Le Bureau vient de célébrer le 15e anniversaire de ses débuts aux États-Unis en mars.

Les fans s’amusent à imaginer comment un épisode de l’émission sur le thème des coronavirus pourrait se dérouler, avec des tonnes d’idées de scripts publiées sur Twitter et Reddit ces derniers jours.

C’est un peu un antidote léger à la pile croissante de gros titres de nouvelles sur les coronavirus, d’autant plus que le virus COVID-19 devrait commencer, entraînant une vague inquiétante de nouveaux cas dans les grandes villes des États-Unis dans les prochains jours.

C’est une époque comme celle-ci où nous, fans inconditionnels de The Office, souhaitons vraiment qu’il diffuse de nouveaux épisodes en ce moment. Et pas seulement parce que nous voulons voir comment les choses se déroulent avec Dwight enfin en contrôle en tant que directeur régional, si Jim et Pam sont toujours heureux ensemble, et ce que Michael Scott fait de nos jours. Non – nous avons en fait autre chose en tête.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’aggraver aux États-Unis et dans le reste du monde, les fans de The Office se sont tournés vers les médias sociaux et, en partie comme antidote à la pile de mauvaises nouvelles et de titres effrayants qui semblent augmenter d’heure en heure, ont partagé Office fanfic sous la forme de scripts d’épisode sur le thème des coronavirus. Vous pouvez les trouver partout sur Reddit et Twitter, et ils vous feront au moins sérieusement vous faire manquer les drones de bureau préférés de Scranton.

Celui-ci, qui a été aimé sur Twitter près d’un demi-million de fois, imagine Michael ignorant le mémo «travail à domicile» de l’entreprise, car il pense que nous devrions tous être ensemble au bureau à un moment effrayant comme celui-ci. Dwight, quant à lui, passe sa journée normalement et revendique une immunité génétique contre le coronavirus, tandis qu’Angela se présente pour travailler dans une combinaison de matières dangereuses et Kevin dit que ça va – il a le virus depuis des semaines et se sent bien.

Je pense que mon préféré que j’ai rencontré jusqu’à présent est celui qui imagine Michael faire du shopping dans un Costco désert, car tout le monde se réfugie à la maison car la plupart du pays est sous une sorte de séjour à la maison commande. Et pourtant, Michael est tout de même excité parce qu’il «ne peut même pas entrer dans la porte» chez Costco en raison de son emballage:

Creed est en quelque sorte Patient Zero

Stanley est sur une plage avec une margarita alors qu’une vidéoconférence commence

Andy a regardé WebMD et est en train de perdre la raison

L’épisode se termine avec Michael faisant du shopping seul à Costco un samedi. Il est excité parce qu’il “ne peut même pas entrer dans la porte”

L’utilisateur de Twitter @ back2theMatrix a imaginé que «Jim ordonne des plats à emporter chinois et demande au livreur de tousser incontrôlablement et de s’effondrer dès qu’il passe la réception et passe devant le bureau de Dwight.

Également sur Twitter, @ Abishai521 a suggéré que Stanley pourrait rapidement sortir du bureau et rire hystériquement dès qu’ils disent qu’il n’a pas à venir le lendemain – Stanley, rappelez-vous, travaillait toujours sur ses mots croisés et rêvait de retraite.

J’ai l’impression que Creed «connaîtrait un gars» qui pourrait aussi se faire vacciner tôt

