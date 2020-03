Les gens critiquent Kristen Doute pour ne pas avoir pratiqué la distance sociale

Oubliez les fêtes, les boissons au bar ou le dîner. Les Américains sont invités à pratiquer la distanciation sociale pour, espérons-le, ralentir la propagation du coronavirus. Dans de nombreuses villes, sortir n’est même pas une option car les bars et les restaurants ferment. Le CDC dit maintenant aux gens d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes au cours des deux prochains mois.

Mais tout le monde ne prend pas au sérieux les avertissements de rester près de chez soi. Et après que la star de Vanderpump Rules, Kristen Doute, ait partagé une photo d’elle en train de socialiser avec des amis, ses abonnés Instagram l’ont rapidement châtiée pour avoir mis en danger les autres.

Kristen Doute dit qu’elle est «mise en quarantaine» avec Brittany Cartwright

Le 15 mars, Doute a partagé une mise à jour sur la façon dont elle gère la crise des coronavirus.

“Juste ici, mise en quarantaine chez Britt & évoquant des temps plus simples …”, a-t-elle légendé la photo d’elle-même en compagnie de Brittany Cartwright, membre de la distribution de Pump Rules, et de deux autres femmes. Doute ne partageait pas exactement quand la photo a été prise, mais c’était clairement une photo plus ancienne, pas une du même jour.

Plus tôt, Doute a partagé qu’elle était mise en quarantaine à la maison avec ses deux chiens et a dit qu’elle avait tenté de s’approvisionner à l’épicerie, mais n’a trouvé que des étagères vides lorsqu’elle s’est aventurée.

Les gens claquent Doute pour ne pas avoir pris les précautions appropriées

Doute semblait faire un bon travail pour garder le moral, même si le maire de Los Angeles a ordonné la fermeture des bars et des restaurants et que la vie quotidienne normale s’arrêtait. Quelques adeptes l’ont félicitée pour ses «pensées positives» et pour «avoir profité de la vie». »

Mais d’autres sur Instagram n’ont pas tardé à la critiquer pour ce qu’ils pensaient être une attitude trop décontractée à propos de la situation des coronavirus.

“Vous donnez tous un excellent exemple de ce qu’il ne faut PAS faire”, a écrit l’un d’eux.

«Savez-vous ce que signifie l’éloignement social ??? RÉVEILLEZ-VOUS », a commenté un autre.

D’autres partisans ont averti Doute et Cartwright de rester à six pieds l’un de l’autre. Certains ont dit qu’elle devrait donner un meilleur exemple à ses fans en restant à la maison.

Certaines personnes semblaient mal comprendre le message de Doute

Sur la base des commentaires, il était clair que certaines personnes étaient confuses par le message de Doute. La légende indiquait clairement que Doute repensait à des moments plus heureux où elle pouvait passer du temps avec des groupes d’amis, pas qu’elle était actuellement en déplacement. Mais beaucoup de gens ont rapidement supposé que la photo était nouvelle. Ils pensaient que la star de la télé-réalité bafouait les conseils pour rester loin de grands groupes de personnes. “Vous n’êtes pas mis en quarantaine si vous faites la fête!” en a écrit un.

Cependant, Doute a décidé de se réunir avec Cartwright (et probablement le mari de Cartwright, Jax Taylor). Cela semblerait aller à l’encontre des lignes directrices en matière de distanciation sociale. Il y a eu confusion quant à savoir s’il est acceptable que de petits groupes de personnes se réunissent. Mais les experts disent que plus vous pouvez limiter vos interactions avec les autres, mieux c’est, même si vous êtes en bonne santé.

“Chaque réduction unique du nombre de contacts que vous avez par jour avec des parents, des amis, des collègues de travail à l’école aura un impact significatif sur la capacité du virus à se propager dans la population”, a déclaré le Dr Gerardo Chowell, président de les sciences de la santé des populations à la Georgia State University, a déclaré le New York Times.

Doute n’est pas le premier acteur de Vanderpump Rules à prendre de la chaleur pour avoir ignoré les conseils afin d’éviter les rassemblements. L’autre jour, Scheana Shay a dû se défendre après avoir dit qu’elle n’allait pas vivre sa vie «d’isolement complet» en raison du coronavirus.

