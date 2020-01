Les gens implorent Disney + de résoudre ce problème ennuyeux avec ses vieux spectacles

Permettre au public de regarder une série dans le bon ordre d’épisode en streaming devrait devenir une priorité absolue pour tous les services de streaming. Ce n’est pas encore une pratique courante et cela devient un problème de streaming aussi important que les proportions appropriées. Disney +, malheureusement, est maintenant l’un des plus grands contrevenants dans cette pratique, ce qui pourrait facilement être corrigé.

Le problème est que de nombreux épisodes proposés sur Disney + sont simplement présentés dans l’ordre de leur sortie plutôt que de manière chronologique. De nombreux épisodes d’émissions ont été diffusés dans le désordre lorsqu’ils ont été diffusés à l’origine ou en syndication, créant des problèmes de continuité dans les programmes aux formats sérialisés.

Les téléspectateurs ont dû se tourner vers des sites gérés par des fans pour comprendre le bon ordre. Est-ce quelque chose que Disney peut réparer rapidement, ou croient-ils qu’il faut laisser les émissions telles qu’elles ont été diffusées à l’origine?

Cela pourrait ne pas avoir d’importance dans le cas de «Les Simpsons»

Logo Disney + | Avishek Das / SOPA Images / LightRocket via .

Le problème le plus récent avec The Simpsons sur Disney + était le service affichant tous les épisodes de l’ère pré-HDTV dans les mauvais rapports d’aspect. Disney a déjà annoncé qu’ils régleraient cela bientôt, mais personne ne sait quand.

Si tout le monde a rapidement oublié cela, c’est maintenant le problème de l’ordre des épisodes. Que cela affecte vraiment la façon dont on regarde les Simpsons peut ne pas avoir autant d’importance puisque chaque épisode est plus ou moins autonome. Là encore, beaucoup veulent regarder la série comme le souhaitaient les créateurs et non pas comment les réseaux les ont diffusés à l’origine.

Il y a toujours eu une tendance à diffuser des épisodes dans le désordre au cours des décennies de l’histoire de la télévision. Parfois, cela a à voir avec le calendrier, les événements d’actualité ou même les changements de distribution.

Présenter une émission exactement comment elle a été diffusée pourrait conserver des souvenirs de la façon dont les gens se souviennent de les avoir vus. Pour la narration, cela n’aide pas toujours, en particulier pour les émissions animées de Star Wars avec des points d’intrigue complexes par épisode.

Les analystes donnent des suggestions à Disney sur la façon de résoudre le problème

Lorsque Disney a annoncé qu’il corrigeait le rapport d’aspect faux pas, il a également annoncé qu’il proposerait de nouvelles options de visualisation pour aider les spectateurs à acquérir la meilleure expérience possible en regardant quelque chose.

Cela aurait-il pu signifier qu’ils régleraient également le problème de l’ordre des épisodes? Des endroits comme . essaient déjà de donner des instructions à Disney sur une solution. Ce n’est pas un changement technologique trop compliqué, mais le service devrait probablement donner différentes variations selon la façon dont les gens veulent voir les épisodes.

Ceux qui veulent respecter les dates de diffusion originales devraient être reconnus. Ceux qui veulent voir les épisodes dans leur bon ordre de narration devraient également avoir une option de visualisation. Encore mieux serait Disney + offrant des méthodes de visualisation supplémentaires, y compris plus de fonctionnalités bonus pour faire en sorte que la plate-forme se démarque de ses concurrents.

Comme le dit . ci-dessus, plus Disney écoute les clients, plus ils pourront se démarquer et gagner leur objectif de 94 millions d’abonnés au cours des quatre prochaines années.

Il y a de fortes chances que Disney écoute

Sur la base des antécédents de résolution des plaintes, Disney corrigera probablement le problème de l’ordre des épisodes à un moment donné. Après tout, il y avait une multitude de choses à se plaindre lorsque Disney + a été lancé pour la première fois le 12 novembre dernier. Chaque aspect a été résolu et finalement résolu.

Seul le problème du piratage – où certains comptes ont été compromis – n’a jamais été officiellement annoncé comme étant complètement résolu. Là encore, il y avait probablement de bonnes raisons à Disney de vouloir garder leurs mesures de sécurité secrètes pour prendre une longueur d’avance sur les pirates.

Depuis que rendre les gens heureux est le mode opératoire de Disney depuis l’époque de Walt Disney, ils continuent de le faire grâce à leur service de streaming. Si seulement ils apportaient des modifications un peu plus rapidement à une époque où le public en streaming perd patience si quelque chose ne change pas en quelques jours.