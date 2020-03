Les gens sont obsédés par la musique de la bande-annonce de “Black Widow”, même si elle ne fait pas partie du film

Pour les fans hardcore de Marvel, il semble que des années se soient écoulées depuis la sortie du dernier grand film d’action. Avengers: Fin de partie a battu des records au box-office et est devenu un favori immédiat des fans, mais les fans sont plus que prêts pour le prochain épisode de la franchise épique. Le prochain film Black Widow, avec Scarlett Johansson, plaira probablement à des légions de fans enthousiastes. Même maintenant, les téléspectateurs s’amplifient en écoutant la musique de la bande-annonce à répétition – et en spéculant si la musique dans la bande-annonce fera ou non partie du film final.

(L-R) David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Rachel Weisz et Scarlett Johansson | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Scarlett Johansson joue à Black Widow depuis des années

Scarlett Johansson est une actrice talentueuse et ancienne enfant star qui a commencé son association avec Marvel en 2010, lorsqu’elle a interprété pour la première fois Natasha Romanoff / Black Widow dans le film Iron Man 2. Les fans ont adoré son apparence de personnage de bande dessinée emblématique, et elle est partie pour jouer le personnage dans une poignée d’autres films Marvel, y compris Captain America: Civil War, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Malheureusement, le personnage de Black Widow a apparemment rencontré sa disparition dans Avengers: Fin de partie. Romanoff, se rendant compte que pour récupérer l’une des Infinity Stones, une âme devait être sacrifiée, lui a donné sa vie de manière altruiste afin que la mission puisse être accomplie et que les Infinity Stones puissent être récupérées. Pourtant, Romanoff n’est pas perdu pour le cinéma pour toujours – le film autonome Black Widow tant attendu a été annoncé peu de temps après la première d’Avengers: Fin de partie, une nouvelle passionnante pour les fans qui se sont rendu compte qu’ils pourraient profiter des exploits de Romanoff sur grand écran au moins encore une fois.

De quoi parle Black Widow?

Bien que peu de détails aient été publiés concernant les détails de l’intrigue spécifiques de Black Widow, il a été confirmé que le film se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. D’après la bande-annonce, il semble que Romanoff se rende dans son pays d’origine, la Russie, et demande l’aide de quelques alliés proches pour vaincre une menace majeure. Johansson est rejoint par de grandes stars du film, dont David Harbour, Rachel Weisz et William Hurt. Il semblerait qu’il y aura même un camée d’Iron Man lui-même, joué par Robert Downey, Jr.

Black Widow devait initialement sortir le 1er mai. Cependant, avec les retombées dues à la pandémie de coronavirus, la date de sortie a été repoussée au 1er octobre. Les fans insistent pour qu’il soit publié sur Disney +, mais cela semble un peu improbable sans une sortie théâtrale majeure en premier.

Les fans adorent la musique de la bande-annonce de Black Widow

Bien que les fans soient déçus de ne pas voir le film très attendu avant l’automne, ils profitent toujours de chaque occasion pour se mettre en avant pour l’épopée d’action. Récemment, certains fans de Reddit ont expliqué à quel point ils aiment la musique de la bande-annonce de Black Widow, en particulier la chanson ‘Score a Score’ de Replica. Alors que la plupart des fans du post ont parlé de la quantité de musique qui les stimule pour le film, plusieurs personnes ont souligné que souvent, la musique de la bande-annonce d’un film n’est pas dans le produit final.

Comme l’a déclaré un fan, les studios Marvel aiment choisir des chansons pour leurs bandes-annonces qui transmettent bien le ton général du film, afin que les gens se fassent une idée du film sans entendre de dialogue potentiellement révélateur ou d’intrigue. Le film Black Widow devant être présenté en octobre, les fans ont encore un peu de temps pour spéculer sur le nouvel ajout passionnant à l’univers cinématographique Marvel.