Les gens souhaitent toujours que Killmonger ait survécu, mais insistent sur le fait qu’il a au moins une «fin heureuse»

Sans doute l’un des plus grands méchants MCU de tous les temps était Killmonger dans Black Panther. Comme joué par Michael B. Jordan dans le film, sa performance et le personnage étaient si convaincants, beaucoup étaient désolés de le voir tué.

Certains auraient pu considérer sa mort comme une fin heureuse, ou du moins en termes relatifs. Les discussions des fans sur les médias sociaux analysent parfois ce qui fait vraiment une fin heureuse dans le monde du MCU.

Depuis que la mort est devenue quelque peu relative dans le MCU récemment, décider si un méchant mourant est un véritable retour sur investissement est maintenant considéré comme subjectif. On pourrait dire cela à propos de Thanos et si son plan a finalement réussi en fonction de la complexité des voyages dans le temps et des motivations.

Avec Killmonger, explorer si sa fin était vraiment heureuse peut conduire à un chemin de résurrection.

Killmonger est-il vraiment le méchant le plus complexe?

Autrement connu sous le nom d’Erik Killmonger, le personnage est un cousin de T’Challa (Chadwick Boseman) qui pense que Wakanda devrait s’abstenir d’être isolé du reste du monde. La possession de vibranium est déjà un atout majeur pour Wakanda.

Killmonger voulait l’utiliser pour aider d’autres Afro-Américains à se protéger de tous leurs oppresseurs. Cette philosophie même fait de Killmonger un méchant complexe. En outre, il se compare solidement aux méchants comme Thanos qui veulent conquérir le monde pour un résultat positif.

Dans le cas de Thanos, il a effacé la moitié de toute vie de l’existence (le claquement) pour préserver et protéger la Terre contre la surpopulation. Killmonger veut aider sa propre course autour du monde et reproche aux dirigeants de Wakanda de ne pas avoir intensifié. En conséquence, cela le conduit à combattre son propre cousin pour y arriver.

Beaucoup de grandes analyses ont été faites sur Killmonger, y compris de grands écrivains sur la culture afro-américaine. Comme le note Adam Serwer dans une analyse détaillée de Killmonger for The Atlantic: «Dans un monde marqué par le racisme, un homme de noblesse africaine doit combattre son propre parent de sang dont le but est la libération mondiale des Noirs.»

L’argument selon lequel Killmonger est mort a raison

Sur Reddit, de nombreux fans notent que Killmonger semblait avoir une mort douce-amère et heureuse après avoir été poignardé à mort par T’Challa lors d’une bataille finale. Alors que Killmonger était en train de mourir, il regarda le coucher du soleil de Wakanda, sachant peut-être que son argument était dans le contexte approprié.

En fait, il avait raison depuis que T’Challa apprend des choses désagréables sur son père qui a jadis abandonné Killmonger. Wakanda a finalement échoué à défendre son propre peuple pour éviter «The Void».

La complexité ici est que Killmonger voulait également être un chef despotique en plus de libérer son peuple. Avoir cette combinaison est ce que le MCU fait le mieux pour que le public puisse débattre de ce qui est vraiment bien et du mal.

De toutes les fins heureuses, celle de Killmonger est peut-être la plus inhabituelle de cette catégorie. Étrangement, cela ressemble à la fin de Thanos car il a essentiellement fait valoir son point de vue, bien que tout ait été inversé dans Fin du jeu.

Killmonger reviendrait-il jamais à la vie dans le MCU?

Considérant que la fin de Killmonger était si puissante, le ramener semblerait initialement problématique. Quoi qu’il en soit, tant de fans aiment le personnage et auraient aimé le voir revenir pour la suite éventuelle, sinon d’autres films Marvel.

Y aurait-il encore un moyen de le ramener? Avec le MCU faisant de la mort beaucoup plus relative qu’elle n’aurait dû, les preuves sont déjà disponibles, Killmonger pourrait revenir.

. note que le plan ancestral à Wakanda permet aux personnages décédés de devenir presque des fantômes de Force dans Star Wars. Il note également que Jordan reviendra dans la suite, il pourrait y avoir un moyen de transformer Killmonger en forme spirituelle. Que ce soit une bonne idée en raison de la similitude de Star Wars peut précipiter le rétablissement physique de Killmonger via l’autel de la résurrection, comme on le voit dans les bandes dessinées.

Trouver la paix avec T’Challa de cette façon pourrait, après tout, apporter une nouvelle fin heureuse.