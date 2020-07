Les Go-Go’s, les Speed ​​Cubers, Made In Italy, nos corps nos médecins, une place à la table

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous reconnaissons «Nos lèvres sont scellées» comme le meilleur single de Go-Go, allez cubein », passez du temps de qualité avec Liam Neeson, abordez la question controversée de l’avortement et du vin pour le week-end.

Les Go-Go’s

Directeur Bless Alison Ellwood pour avoir enfin réalisé le documentaire qui tarde à venir pour l’un des meilleurs groupes qui ait jamais existé.

Les Go-Go sont ancrés dans l’histoire de la musique non seulement comme un phénomène pop, mais aussi comme des pionniers. Nées de la scène punk de LA, Charlotte Caffey (guitare, claviers et voix), Belinda Carlisle (voix), Gina Schock (batterie), Kathy Valentine (basse et voix) et Jane Wiedlin (guitare et voix) ne l’ont pas fait jouer le rôle des mauvaises filles – elles étaient de véritables rockers punk. Leur premier album de 1981, Beauty and the Beat, mettant en vedette les tubes «Our Lips Are Sealed» (l’un des 100 meilleurs singles pop de Rolling Stone) et «We Got the Beat», était l’un des premiers albums les plus réussis de tous les temps, non. 1 sur les charts Billboard pendant six semaines consécutives et a abouti à une nomination aux Grammy® du meilleur nouvel artiste.

Ceux d’entre nous qui ont grandi avec The Go-Go’s sur MTV connaissaient le pouvoir de ces cinq femmes. Ma propre expérience est teintée par le nombre de fois où j’ai regardé les vidéos de «Vacation» et «Our Lips Are Sealed» quand j’étais jeune. La puissance et l’influence que ce groupe avait à leur apogée étaient, et sont, indéniables. L’histoire derrière leur ascension et leur chute éventuelle dans l’obscurité pop est une histoire pour les âges et cela semble être le récit définitif.

Les Speed ​​Cubers

Réalisateur Sue Kim entre et sort avec ce nouveau documentaire court.

Le Speed ​​Cubing, qui est le sport de compétition pour résoudre un Rubik’s Cube en quelques secondes, est devenu un phénomène mondial ces dernières années. Pendant près d’une décennie dans le sport, Feliks Zemdegs, d’Australie, a régné sans conteste en tant que roi des cubers, le plus grand de tous les temps. C’est, jusqu’à présent. Le monde du cubage a été stupéfait lorsqu’un challenger inconnu nommé Max Park de Californie a remporté l’or en 2017 et a émergé sur la scène mondiale. Depuis lors, la montée de Max au sommet a été rapide et régulière, à l’exception d’un obstacle sur son chemin – Feliks. Les deux ont échangé des victoires et des records du monde régulièrement, aucun des deux ne pouvant vraiment dominer tandis que l’autre est toujours en compétition. Mais plutôt que de devenir une rivalité amère, Feliks & Max ont plutôt transformé leur relation compétitive en une amitié tendre mais compliquée.

Il s’agit d’un court métrage prolongé (pointage à 40 minutes), ce qui ne vous prendra pas beaucoup de temps. Si les caméras n’étaient pas là pour capturer le drame de bas niveau, ce serait la dernière histoire de votre actualité locale. Il serait caché dans le journal, relégué dans la section où la plupart des histoires vont mourir, mais je suis content que ce soit un vrai documentaire. Ces gens qui ont cette compétence très spécifique me font juste sourire. Ils sont bons pour résoudre un cube de Rubik, et voir et entendre pourquoi ils l’aiment, c’est affirmer d’une manière cosmique. Cette bande-annonce est merveilleusement édifiante.

Fabriqué en Italie

Réalisateur James D’Arcy est ayant Liam Neeson faire quelque chose d’un peu différent.

Made In Italy est une histoire de fils de père réconfortante qui se déroule dans une Toscane glorieuse au sujet de l’artiste bohème de Londres Robert (Neeson), qui revient en Italie avec son fils séparé Jack (Richardson) pour vendre rapidement la maison héritée de sa défunte épouse. . Personne ne s’attend à trouver la belle villa autrefois dans un tel état de délabrement… Les rénovations vont mal, le père et le fils se retrouvent bientôt en désaccord. Le manque comique d’expérience de bricolage de Robert l’amène à demander de l’aide à des habitants de la région, notamment à Kate (Duncan), une ex-pat qui gagne sa vie en vendant des villas qui capte rapidement son attention. Pour Jack, l’état de la maison semble refléter sa recherche de souvenirs de moments plus heureux avec sa mère. Il tombe bientôt amoureux de Natalia (Bilello), une jeune chef italienne pleine de vie, qui redonne corps et âme aux délices de sa trattoria locale – jusqu’à ce que le couple trouve leur relation en développement menacée par l’ex-mari jaloux et menaçant de Natalia. Alors que Robert et Jack restaurent minutieusement la villa à sa gloire précédente, ils commencent également à réparer leur relation. L’avenir peut maintenant sembler très différent et les surprendre tous les deux.

Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’était juste une excuse pour toutes les personnes impliquées pour faire un film en Toscane. Ce n’est pas une mauvaise chose, remarquez-vous, car ce genre de films bas-sur-le-sol est une rareté de nos jours. Cela ressemble à une matinée que vous regardez un samedi paresseux, un film que vous regardez à la télévision lorsque vous êtes d’humeur pour quelque chose de léger et d’aéré, c’est inoffensif. Pourtant, il a l’air charmant.

Nos corps Nos médecins

Réalisateur Jan Haaken n’est certainement pas là pour votre approbation.

Ce film puissant met en lumière de nouveaux aspects inexplorés de la question actuelle des droits à l’avortement en Amérique. Le film présente au public une nouvelle génération de femmes médecins qui se mettent en danger afin d’offrir aux femmes un choix de reproduction. Dans une scène passionnante, les cinéastes suivent les médecins dans une école de médecine, où ils répondent aux questions des étudiants sur les dangers de l’avortement en Amérique. Les cinéastes ont pu saisir la véritable vulnérabilité de ces jeunes étudiants en médecine et la peur inhérente à leur choix de pratiquer ou non des avortements. Le film met également en lumière la nouvelle réalité des hôpitaux non religieux se combinant avec des institutions religieuses, et les conséquences réelles de ces fusions. Il y a eu de nombreux films récents sur l’évolution de l’accès aux avortements dans le Sud américain, mais ce film montre que la menace est réelle pour toute l’Amérique, quelles que soient les lois.

Dans la foulée d’une décision de la Cour suprême qui a contribué, une fois de plus, à affirmer le droit d’une femme de choisir ce qui lui convient, nous avons examiné l’avortement du point de vue d’un médecin. Je ne prétends pas savoir si un film pourrait changer le cœur et l’esprit de quiconque a une position dans un sens ou dans l’autre sur cette question. Cependant, pour ceux qui savent que cela ne disparaîtra jamais et que l’accès aux avortements peut signifier une vie bien vécue pour une femme qui en a besoin, ce sont des histoires qui doivent être racontées.

Un siège à la table

Réalisateurs David Nash et Simon Mark-Brown ont fait quelque chose que vous pouvez apprécier après une longue journée, une longue semaine et une longue pandémie.

Depuis près d’un siècle, la France règne en maître sur le monde du grand vin. Et si un pays célèbre pour ses coups de poing au-dessus de son poids s’était emparé de l’aristocratie, brisant les règles de l’ancien monde et «battant les Français à leur propre jeu». C’est l’histoire de la vitesse de distorsion de la Nouvelle-Zélande au sommet du monde du vin. Nous posons une question aux meilleurs vignerons de France, aux plus grands critiques du monde et aux marchands les plus influents. La Nouvelle-Zélande a-t-elle gagné un siège à la table? Voyager de la France au Royaume-Uni en Nouvelle-Zélande, le film couvre toutes les histoires clés qui relient désormais le nouveau et l’ancien monde. Nous entendons les deux côtés de chaque histoire, des vignes de raisin introduites illégalement en contrebande aux bottes en caoutchouc pour le changement climatique et le débat bouchon à vis contre bouchon en liège. Un siège à la table culmine avec certains des vignerons les plus respectés de France dégustant pour la première fois du vin de Nouvelle-Zélande. Leurs réponses sont stupéfiantes à regarder.

Cela ne fera exploser la liste des 10 meilleurs documentaires de cette année. Cependant, c’est un contenu comme celui-ci qui vous montre où les histoires mineures peuvent devenir dramatiques. La prémisse est intéressante, le contenu semble engageant et la bande-annonce vous tient tout au long en balançant un peu de suspense. Pour ceux d’entre vous qui ont un quelconque intérêt pour les vins, vous pouvez jumeler ce film avec un délicieux dîner Taco mardi.

