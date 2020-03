Les Golden Globes changent leurs règles en cas de contingence de coronavirus

Le coronavirus a non seulement affecté la santé d’une grande partie de l’humanité, mais grâce aux mesures prises pour faire face au COVID-19 en tant que contingence, divers secteurs économiques ont été durement touchés. Nous avons déjà vu comment les concerts du monde entier ont été reportés ou annulés, Mais cela s’applique également au monde du cinéma, car les dates de sortie de certains films importants ont changé et, apparemment, les Golden Globes réfléchissent aux films qui aspirent à ce prix.

C’est pourquoi le Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA Compte tenu de la situation mondiale et en vue du gala 2021 des prix populaires du cinéma et de la télévision, ils ont décidé de prendre des mesures en la matière. De quelle manière? Eh bien, ils modifient les règles d’éligibilité afin que les films qui cherchent à concourir pour ce prix ne soient pas affectés.

Les cinémas et les salles de projection étant fermés indéfiniment en raison de la crise sanitaire mondiale, l’organisation a suspendu temporairement la règle selon laquelle un film devait être projeté pour les membres de la HFPA dans une installation de la région métropolitaine de Los Angeles. Maintenant et selon Variety, ils demandent aux distributeurs de envoyez-leur un lien de projection ou une copie DVD du film afin que les membres puissent le regarder à la maison.

Les règles du cinéma changent également

Les règles de sortie d’un film ont également été modifiées. Au lieu de considérer uniquement une bande qui a été diffusée dans les salles de cinéma ou mise à disposition sur un câble payant ou une plateforme numérique pendant au moins sept jours à compter du 31 décembre, HFPA envisagera pour les Golden Globes 2021 des titres qui devraient ouvrir dans les salles de Los Angeles entre le 15 mars et le 30 avril.

Donc, certains films qui ont reporté leur sortie comme Black Widow, A Quiet Place Pt. II, First Cow, Mulan’s live action, Wonder Woman 1984 et plus auraient une chance d’aspirer à un prix, qui mènera à nouveau Amy Poehler et Tina Fey.

