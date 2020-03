Les gorilles posent pour des selfies avec des rangers qui les protègent du braconnage

Ces gorilles photogéniques semblaient plus que prêts à montrer leurs bons côtés alors qu’ils posaient pour d’incroyables selfies avec les rangers.

Les humains et les singes sont étroitement liés, mais certaines des postures que ces gorilles montrent sont étranges.

Les photos amusantes ont été prises dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo et partagées sur la page Facebook des unités d’élite anti-braconnage et des pisteurs de combat.

Selon son site Internet, les Virunga sont le plus ancien parc national d’Afrique. C’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui abrite une faune exceptionnelle, dont les derniers gorilles de montagne en danger critique d’extinction.

Le parc est protégé par une équipe de plus de 600 gardes forestiers; certains de ceux qui semblent avoir formé un lien étroit avec les gorilles du parc.

Les deux gorilles, Ndakasi et Matabishi, semblent très calmes pour avoir pris une photo, même celle de face, qui, bien sûr, n’a pas été prise dans l’angle le plus flatteur. Cependant, celui derrière semblait plus préparé.

Compte tenu de l’abondance de photos de gorilles publiées sur la page Facebook des Virunga, il est clair que les animaux ont l’habitude de se faire prendre en photo.

Mais un gorille particulier semblait avoir atteint le bout de sa corde quand il était temps de poser pour une photo, ce qui a abouti à ce chef-d’œuvre:

Les gens aiment voir les animaux se comporter comme des êtres humains. La photo était sous-titrée:

“Un autre jour au bureau …”

Ça doit être incroyable de passer chaque jour entouré de créatures incroyables!

De nombreux utilisateurs de Facebook ont ​​félicité les rangers pour leur travail acharné. “Photo tout simplement magnifique. Merci de partager et de prouver que nous pouvons tous vivre en paix ensemble. »

C’est formidable de voir les rangers et les gorilles se réunir si naturellement, tous les animaux doivent être traités avec le même respect.

