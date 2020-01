Les Grammy sont tachés, selon le président congédié | Instagram

Deborah Dugan, le président licencié de la Recording Academy, a récemment noté que les récompenses Grammy Ils reconnaissent que le meilleur de la musique est repéré.

L’ancien président a déclaré que conflits l’intérêt qui se déplace au sein de cette organisation implique la façon dont certaines chansons et artistes sont nominés.

Cependant, Deborah Dugan Il a déclaré jeudi dans l’émission ABC “Good Morning America” ​​qu’il prévoyait de regarder la cérémonie ce week-end.

Dugan, licencié quelques mois seulement après avoir été nommé président et directeur exécutif de la Académie de l’enregistrement Il a récemment déposé une plainte controversée et explosive auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi dans laquelle il a déclaré qu’il avait été victime de “harcèlement” et que l’organisation était un “club de garçons” qui favorise ses amis.

Cependant, l’académie a déposé une autre accusation contre Dugan soulignant un comportement inapproprié et ils ont déjà indiqué qu’une enquête avait été ouverte.

Les allégations concernant le personnel ont largement éclipsé les allégations de Dugan sur l’intégrité du processus de remise des prix Grammy, un énorme problème puisque sa cérémonie annuelle sera diffusée en direct sur CBS en trois jours

Le système doit être transparent et il y a des incidents de conflits d’intérêts qui tachent les résultats », a déclaré Dugan à ABC.

Il a également expliqué qu’un «comité secret» qui décide qui recevra une nomination pour Grammy Il comprend des personnes qui ont des relations commerciales et personnelles avec des artistes et qui leur donnent un coup de pouce dans leurs favoris.

Généralement membres de Grammy Ils sélectionnent 20 candidats potentiels dans certaines catégories et les comités internes réduisent ces listes à cinq ou sept candidats éventuels.

L’ancien président, Dugan, a déclaré qu’un artiste à la 19e place 20 premiers candidats Une chanson de l’année en 2019 a reçu une nomination et que l’artiste faisait en fait partie du comité qui a décidé des nominations. Le même artiste, qu’il n’a pas identifié, est représenté professionnellement par un membre du conseil d’administration de l’académie.

Il a également révélé certains détails des catégories envisagées dans ces candidatures.

Il a laissé entendre que le conflit était à l’origine de deux désaires notables dans la catégorie, Ariana Grande et Ed Sheeran, bien qu’il y ait des doutes que Grande ait postulé son succès “Thank U, Next” au prix.

Brandi Carlile, Kendrick Lamar et Lady gaga Ils étaient parmi les nominés, et la chanson gagnante était “This is America”, interprétée par Childish Gambino.

Dans la catégorie jazz vocal, Dugan Il a affirmé qu’un artiste nommé avait participé au processus de nomination. Encore une fois, il n’a pas nommé l’artiste impliqué.

En général, il a dit que 30 artistes qui n’avaient pas été sélectionnés comme candidats potentiels par les membres de la Recording Academy ont été ajoutés à la liste parce qu’ils avaient des relations commerciales ou personnelles avec des personnes faisant partie des comités de nomination ou du conseil d’administration de l’Académie.

Dugan Il a également déclaré qu’il y avait des chansons ou des albums en nomination parce que le producteur du gala de remise des prix voulait qu’ils se produisent lors du spectacle.

Le producteur Ken Ehrlich n’a pas répondu à une demande de déclarations sur les allégations de Dugan.

Malgré vos plaintes, Dugan Elle a dit qu’elle verra la cérémonie de dimanche parce qu’elle a travaillé dur pour elle et parce qu’elle aime les artistes qui se produiront.

.