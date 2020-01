Les Grammys célèbrent malgré le scandale et les signes de changement | INSTAGRAM

De nouvelles stars comme Lizzo, Billie Eilish et Lil Nas X laissent des favoris dans les Grammy, un exemple de la façon dont ce prix cherche à évoluer et à se réinventer, bien que la célébration de ce dimanche soit marquée par une bataille interne à la Recording Academy.

La soirée musicale à Los Angeles promet d’offrir des performances passionnantes de ces stars qui ont récemment atteint le sommet, ainsi que des hommages aux anciens rockeurs Aerosmith et au regretté rappeur Nipsey Hussle.

Les principales catégories seront remises lors du gala qui a débuté à 17h00 (01h00 GMT lundi), mais la plupart des récompenses ont été remises lors d’une cérémonie précédente qui ne peut être suivie qu’en ligne.

C’est là que les catégories latines sont livrées, dans lesquelles des artistes tels que Maluma sont nominés, qui rivalise avec leur album 11:11 après sa relégation du Latin Grammy. Bad Bunny et J Balvin sont également en compétition, tout comme Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Rosalía, Marc Anthony et Juan Luis Guerra et 4,40.

Le Grammy cherche à se réinventer avec une injection de jeunesse, plus de soulagement pour les femmes et une plus grande diversité interne, après avoir reçu d’innombrables critiques pour être très blanc et masculin, et trop généreux avec des figures déjà établies. Et cette année, les jeunes artistes débutants aux prix dominent la liste des nominés.

Le rappeur effervescent Lizzo, 31 ans, mène les nominations avec huit, dont quatre dans les catégories principales, tandis que l’iconoclaste Billie Eilish, 18 ans, et la sensation Lil Nas X, 20 ans, le suivent avec six chacun.

L’énigmatique prodige du R&B H.E.R., 22 ans, en compte cinq. Ils feront face à des puissances musicales comme Ariana Grande et Beyoncé, ainsi qu’à des figures alternatives comme Lana Del Rey, Bon Iver et Vampire Weekend. – “C’est dommage” –

Au milieu de ce processus de réinvention, le scandale frappe à la porte, même s’il n’est pas clair s’il sera abordé lors de la cérémonie.

Deborah Dugan, première femme à présider l’Académie des arts et des sciences de l’enregistrement, a déposé une plainte explosive pour discrimination peu de temps après sa suspension.

Selon elle, elle a été contrainte de quitter son poste après avoir été mise en garde contre des cas de harcèlement à l’Académie – parmi lesquels elle fait partie des victimes – ainsi que des irrégularités de vote et autres fautes au sein de cette organisation, des plus influentes des la musique.

Dugan a également accusé son prédécesseur Neil Portnow d’avoir violé une musique étrangère dont l’identité n’a pas été révélée, dans une accusation qu’il a qualifiée de “ridicule et fausse”.

“Le moment où cela se produit (la plainte) est douloureux, comme toute la situation, c’est dommage”, a déclaré Michael McDonald, président émérite de MusiCares, la branche caritative de l’Académie qui soutient les membres de l’industrie musicale. . “Je pense qu’il est très important que nous nous concentrions sur le positif”, a-t-il déclaré à l’. vendredi sur le tapis rouge d’un gala en l’honneur d’Aerosmith.

Cependant, McDonald a déclaré que l’Académie doit prendre un examen long et dur d’elle-même et de la réforme: “Les choses doivent évoluer.”

Dugan a qualifié l’Académie de “club de gentlemen” où des hommes puissants se remplissent les poches et promeuvent une culture misogyne en toute impunité et a noté que les artistes nominés ont siégé sur les conseils de vote de leurs catégories possibles.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec la chaîne ABC si les Grammy étaient “truqués”, Dugan était évasif.

