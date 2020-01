Les Grammys honorent Nipsey Hussle avec un hommage aux étoiles

Le marathon continue.

Les Grammys ont honoré Nipsey Hussle avec un hommage étoilé lors du spectacle de dimanche. Certains des amis et collaborateurs les plus proches de Nipsey sont montés sur scène au Staples Center de L.A., où son mémorial a eu lieu l’année dernière, pour une performance puissante.

Meek Mill a donné le coup d’envoi. Vêtu d’un costume bleu en l’honneur de Nip, il a interprété un nouveau couplet inspiré de Nipsey avant que Roddy Ricch ne livre des mesures chantées au rap. DJ Khaled a ensuite pris les choses «plus haut» avec l’aide de John Legend et Kirk Franklin tout en effectuant une interprétation entraînante de leur hit gagnant d’un Grammy avec une chorale de gospel. YG a émergé dans un costume rouge pour célébrer son frère Crenshaw.

La performance s’est terminée par une photo de Nipsey et Kobe Bryant côte à côte sur les écrans géants. «Vive Nipsey Hussle. Vive Kobe Bryant », a déclaré Khaled alors que la famille de Nipsey, dont Lauren London, se tenait dans la foule.

Nipsey a remporté à titre posthume ses deux premiers Grammy Awards pour la meilleure performance rap pour «Racks in the Middle» avec Roddy Ricch et Hit-Boy et la meilleure collaboration Rap / Sung pour «Higher», qu’il a partagé avec DJ Khaled et John Legend.

«C’est pour Nipsey Hussle. C’est pour le hip-hop », a déclaré Khaled, qui a également annoncé le nom de son fils nouveau-né, Alealam.

