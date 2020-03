Les grandes injustices de l’histoire de la «RuPaul’s Drag Race»

Plus de 100 travestis ont défilé sur la «RuPaul’s Drag Race» depuis la première du spectacle en 2009. Ses 11 saisons, plus 4 de «RuPaul’s Drag Race: All Stars», ont accroché une véritable légion de fans parmi le maquillage, les perruques, les talons, les défis, les mini défis et les prix. Des récompenses que tous n’ont pas pu obtenir et c’est que, comme dans toute émission de talents qui se respecte, La mécanique du programme signifie qu’un seul est le gagnant (ou deux si RuPaul est coincé dans l’arc).

Le problème d’avoir à choisir un seul gagnant est que d’autres sont laissés sur la route sans avoir démontré tout leur talent. Évidemment, ils ont tous les mêmes opportunités, Mais sont-ils tous jugés avec la même objectivité? Tout au long des différentes saisons de «RPDR», nous avons vu comment Les décisions de RuPaul ont exclu les reines de la compétition qui ne le méritaient pas ou ils se sont approchés des autres pour la finale sans l’avoir mérité. Nous passons en revue certaines des grandes injustices de «RuPaul’s Drag Race».

1 Élimination du Kenya Michaels dans «RuPaul’s Drag Race 4»

Kenya Michaels entre dans la quatrième saison de «RuPaul’s Drag Race»

Il y a beaucoup de reines qui ont été injustement éliminées, reléguées à l’oubli. Kenya Michaels en fait partie. La très jeune participante a démontré pendant son séjour au programme que il avait le charisme, l’authenticité, le punch et le talent pour se rapprocher de la finaleCependant, il a été éliminé au cours de la cinquième semaine. Le spectacle a décidé de lui donner une deuxième chance en tant que candidate chevronnée de la saison, mais peut-être déjà il était trop tard pour reprendre le rythme de la passerelle.

2 Les saisons ‘All Stars’ en tant que concept

Les reines de ‘RPDR: All Stars 1’ découvrent le nouveau mécanicien

Nous aimons tous voir certaines des reines les plus emblématiques rentrer dans la porte transformées en véritables «All Stars». Cependant, la mécanique changeante du format laisse beaucoup à désirer. Depuis première saison au cours de laquelle ils ont participé par deux Jusqu’au dernier où les participants eux-mêmes ont décidé qui étaient les éliminés, le programme a permis que le talent ne soit pas toujours valorisé de la manière la plus juste et la plus objective. Les décisions parfois injustifiées des reines nous font nous demander si RuPaul devrait avoir un caractère générique pour arrêter certaines catastrophes.

3 Detox et la couronne inaccessibles

Detox revient à «RPDR: All Stars 2», après sa quatrième place dans la cinquième saison

Le cas de Detox est très similaire à celui de Raven, bien que ce dernier ait été plus chanceux et est devenu le finaliste des deux saisons auxquelles elle a participé (‘RPDR 2’ ET ‘RPDR: All Stars 1’). Detox Incut, quant à lui, a dû voir comment son triomphe très possible dans la cinquième saison du programme et dans ‘All stars 2’ était loin d’arriver par la présence d’autres reines très talentueuses. S’il avait participé à des éditions moins puissantes, Detox aurait été couronné avec facilité.

4 Les suppressions de BenDeLaCreme

BenDeLaCreme, éliminé une étape de la finale de «RuPaul’s Drag Race 6»

Si quelque chose aurait pu améliorer le top 4 de la sixième saison de «RuPaul’s Drag Race», c’est bien la présence méritée de BenDeLaCreme dans celle-ci. Ça ne pouvait pas l’être. RuPaul a décidé que ce serait le lac Darienne qui accompagnerait Bianca del Rio, Adore Delano et Courtney Act dans l’enregistrement de “Sissy qui marche”, malgré une course moins remarquable dans le concours. RuPaul a quand même décidé de donner une seconde chance à ce qui était devenu Miss Congeniality et l’a choisie pour le casting de ‘RPDR: All Stars 3’. En cette saison, BenDeLaCreme a une fois de plus démontré son talent incommensurable et a été nommée presque dès le début comme un vainqueur plus que possible.. Dans une tournure inattendue des événements, elle a décidé de se supprimer, laissant tous les fans de la série perplexes. Cher RuPaul, vous devez vous réserver le droit de ne pas respecter certaines décisions des All Stars …

5 L’élimination de Jasmine Masters dans ‘RPDR 7’

L’entrée de Jasmine Masters dans la septième saison de «RuPaul’s Drag Race»

Cinq ans après sa première, la saison 7 de «RuPaul’s Drag Race» est considérée par beaucoup comme la pire de l’histoire. De cette édition que gagnerait l’emblématique Violet Chachki, peu de reines sont restées dans l’imaginaire collectif. L’un d’eux est sans aucun doute Jasmine Masters. Ses vidéos virales et son sens de l’humour l’ont fait parler d’elle (ou de ses propres expressions) sur les réseaux. Malgré cela, cela ne l’a pas aidée à rester dans le concours, devenant la troisième expulsée et nous laissant sans les moments hilarants qui nous auraient sûrement donné. RuPaul voulait lui donner une seconde chance dans ‘RPDR: All Stars 4’, mais peut-être cela lui est venu à un moment où il y avait d’autres reines beaucoup plus emblématiques (et talentueux) du mal à être placé sur le chemin de la renommée de l’émission.

6 L’élimination de Katya lors de la septième saison

L’entrée de Katya dans la septième saison de «RuPaul’s Drag Race»

Deuxième (ou troisième) position de Katya dans «RuPaul’s Drag Race: All Stars 2» a montré que son élimination lors de la septième saison était extrêmement injuste. Son passage plus que positif à travers le concours a fait d’elle l’une des favorites du public, se sachant Miss Congénialité de l’édition, et un digne de sa position dans «All Stars 2». Pourtant, RuPaul a décidé de la laisser hors de la finale en dessous d’autres comme Kennedy Davenport ou Ginger Minj.

7 Le retour de Cynthia Lee Fontaine à la neuvième saison

La réaction de certaines reines au retour de Cynthia Lee Fontaine dans ‘RPDR 9’

Cynthia Lee Fontaine était le quatrième expulsé de la huitième saison de «RuPaul’s Drag Race» et son temps dans le programme n’était pas particulièrement remarquable. C’est pourquoi son retour à la compétition la saison suivante a surpris les participants et les spectateurs. RuPaul avait voulu lui donner cette seconde chance, puisque la reine du “cucu” avait dû faire face au cancer lors de sa première participation. Ce geste RuPaul, cependant, Cela n’a pas été répété avec d’autres concurrents qui ont également passé un mauvais moment quand ils ont enregistré leur saison.

8 Le soutien incompréhensible de Farrah Moan

L’entrée de Farrah Moan dans la quatrième saison de ‘RPDR: All Stas 4’

Qui est Farrah Moan? Pourquoi RuPaul essaie-t-il de nous mettre partout avec un chausse-pied? Le passage de cette tentative de Christina Aguilera pour la neuvième saison de «RuPaul’s Drag Race» n’était pas une merveille et, malgré tout, elle a obtenu une place dans «All Stars 4». De plus, il a eu l’occasion de rencontrer sa bien-aimée Christina Aguilera au programme et a fait le tour du monde aux côtés de certaines des reines les plus emblématiques de la tournée officielle du programme. Vraiment, qu’a fait Farrah Moan pour mériter tout cela?

9 Les éliminations d’Aja

Aja, éliminé dans «RuPaul’s Drag Race 9»

La neuvième saison de «RuPaul’s Drag Race» a l’un des meilleurs castings de l’histoire du spectacle. Cependant, certaines reines moins douées ont surpassé celles qui méritaient d’être proches de la finale. C’est le cas d’Aja, qui a été le sixième expulsé à avoir bien plus à prouver. Heureusement, RuPaul lui a donné l’occasion de démontrer tout ce qui restait à montrer dans ‘RPDR: All Stars 3’ et il l’a fait. Dans ce cas, il est allé à plus de la moitié du concours, mais Morgan McMichaels a retiré la possibilité d’être pêché, alors qu’il méritait probablement plus.

10 Le vol de Shangela dans ‘RPDR: All Stars 3’

Shangela perd la couronne dans la troisième saison de «RuPaul’s Drag Race: All Stars»

Le visage de Shangela vu à l’extérieur du top 2 de «RPDR: All Stars 3» est l’histoire de la télévision. Le travesti populaire avait réussi à faire une saison glorieuse et, après l’auto-élimination de BenDeLaCreme, elle a été nommée grande gagnante de l’édition. Cependant, RuPaul a décidé de jouer selon les règles du concours (une fois de plus) et a donné aux participants éliminés le pouvoir de décider quelles deux reines s’affronteraient lors de la synchronisation des lèvres finale pour remporter la couronne convoitée. Alors, ses ex-compagnons, peut-être émus par l’envie ou le mal, ont laissé Shangela hors de ce dernier duel.

11 L’élimination de Manille Luzon dans ‘RPDR: All Stars 4’

Naomi Smalls élimine Manille Luzon dans ‘RPDR: All Stars 4’

Avec la finale de «RPDR: All Stars 3», il semblait que nous avions déjà tout vu. C’est alors que la quatrième saison du programme est arrivée avec des concurrents purement stratégiques. Alors, Naomi Smalls a décidé d’éliminer de manière inattendue Manille Luzon pour décoller l’un de ses grands concurrents. Manille Luzon avait un passage impeccable à travers le concours et il semblait qu’il approchait des sauts et des limites de la couronne, mais cela ne pouvait pas l’être.

12 Le double couronnement de «RPDR: All Stars 4»

Monét X Change et Trinity The Tuck, gagnants de «RPDR: All Stars 4»

Peut-être qu’avec Manille Luzon hors compétition, les comptes de RuPaul étaient désajustés et il ne savait pas comment prendre la bonne et correcte décision. Le candidat aurait pu être un digne et juste gagnant de «RPDR: All Stars 4» et avec elle hors de la compétition, les choses ont changé. C’est peut-être la raison pour laquelle RuPaul, pour la première fois dans l’histoire, a décidé de déclarer une cravate et une couronne à la fois Trinity The Tuck et Monèt X Change comme gagnants. Le débat sur qui le méritait vraiment est toujours ouvert: l’un avait fait une saison sans faille, tandis que l’autre se démarquait davantage dans le dernier épisode. Ce que personne ne méritait, sans aucun doute, était de devoir partager le prix.

13 Vanessa Vanjie Mateo en dehors de la finale de ‘RuPaul’s Drag Race 11’

Vanessa Vanjie Mateo revient dans ‘RPDR 11’ “à la demande générale”

Le retour de Vanessa Vanjie Mateo (Mis Vaaaaaaananie!) La onzième saison de ‘RuPaul’s Drag Race’ est probablement l’une des choses sur lesquelles la plupart des gens se sont mis d’accord dans le monde ces dernières années. Sa participation à cette saison a servi à démontrer tout ce que je ne peux pas montrer dans l’édition précédente. Est devenu l’un des principaux protagonistes du programme et elle l’a fait, en dehors de son charisme, son bon travail dans les défis chaque semaine. RuPaul a quand même décidé de la laisser hors de la finale, donnant à Silky Nutmeg Ganache une place beaucoup moins méritée. La justice lui sera-t-elle rendue dans une future édition de «All Stars»?

.