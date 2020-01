Les grandes injustices de «l’Opération Triomphe»

L’opération Triunfo a atteint sa onzième édition en 2020. Grâce à la plus célèbre Académie de chant de notre pays sont passés plus de 180 victoires depuis la création du programme en 2001, mais elles n’ont pas toutes subi le même sort, ni à l’intérieur ni à l’extérieur du concours. Après tout, les candidats au spectacle de talents maintenant présenté par Roberto Leal sont exposés aux votes du public et, comme dans tout processus démocratique, il ne pleut jamais au goût de tout le monde.

Jesús Vázquez lui-même, qui a présenté le programme lors de sa phase Telecinco (à l’exception de l’édition éphémère présentée par Pilar Rubio), nous a souvent rappelé celui de “Le public est juste et souverain et la proue est faite là où on en a envie”. Et si quelque chose que nous avons appris au cours de toutes ces années de réalités et d’émissions de talents sur notre télévision est de respecter les décisions du public, bien que nous fassions des hashtags Trending Topic sur Twitter pour demander la repesca d’un concurrent ou pour revendiquer la position vraiment méritée d’un autre . Parce que Nous avons appris à respecter les décisions du public, mais il y a encore des injustices que nous avons du mal à assimiler. Ce sont certains d’entre eux.

1 Les expulsions causées par Juan Camus dans ‘OT 1’

Juan Camus dans la première édition de «l’Opération Triomphe»

Mireia Montávez, Javián, Àlex Casademunt … Et Verónica Romero devait arriver pour que Juan Camus soit expulsé. Santander semblait devenir l’éternel nominé de l’édition avec trois nominations consécutives et, comme cela se produirait avec Cepeda dans ‘OT 2017’, il a enchaîné une nomination avec une autre laissant le programme manquer l’évolution ou le talent des autres concurrentsou le vôtre. Ni il ne pouvait se montrer, ni voir si Mireia, par exemple, nous aurait surpris avec deux ou trois semaines de plus à l’Académie.

2 La quatrième position de Chenoa dans «OT 1»

Chenoa et David Bustamante dans ‘OT 1’

Chenoa avait un palmarès impeccable dans le concours. Du Gala 0 de ‘OT 1’, il a montré qu’il était là pour rester et Aucun gala n’a même été proposé pour la nomination du jury. Pourtant, celui qui nous donnerait l’une des grandes chansons de la décennie, “When you go”, n’a pas réussi à devenir l’un des trois finalistes de cette première édition de “Operation Triumph”. Sans nuire à Rosa López, David Bisbal et David Bustamante, la quatrième position de Chenoa fait encore mal à beaucoup d’entre nous.

3 Tony Santos absent de la finale de ‘OT 2’

Tony Santos dans «Opération Triunfo 2002»

Et si Chenoa pouvait en blesser certains, Tony Santos encore plus. Bien qu’il ait été nominé plusieurs fois au début du programme, le Canary a été l’un des grands favoris de la deuxième édition de l’Opération Triomphe, est devenu un favori du public en cinq semaines pendant le dernier tronçon du concours. Malgré cela, il est resté en dehors de la finale face à Joan Tena, qui serait la dernière nomination de l’édition aux portes de la finale.

4 L’abandon par la blessure de Bea dans ‘OT 3’

Les concurrents de la troisième édition de l’Opération Triomphe

Dans d’autres cas, il peut y avoir un débat, il n’y a aucun doute là-dessus: l’expulsion de Bea Porrúa dans «OT 3» était injuste. Galicien a été expulsé aux portes de la finale sans être nominé et c’est qu’elle a subi une blessure à la jambe qui semblait incapable de continuer le programme. Selon ce que le présentateur, Carlos Lozano, a déclaré lors du dixième du gala de l’édition ils ne voulaient pas que le public sympathise avec elle pour sa situation et obtienne ainsi un accord de faveur Ils ont donc pris la décision de quitter l’Académie. Curieusement, quelques jours après son départ, Bea allait parfaitement bien.

5 Le traitement d’Idaira dans ‘OT 2005’

Idaira avec certains de ses coéquipiers dans ‘OT 2005’

Dans cinq des 15 galas qui avaient «OT 2005» était Idaira proposé pour la nomination, n’ayant été sauvé qu’une seule fois et c’est que sa relation avec le jury ne semblait pas être tout à fait bonne. Noemí Galera, alors membre du jury, est devenu quelque chose comme l’ennemi juré du candidat canarien et a utilisé des termes tels que “réglage suspect” pour évaluer ses performances. Cependant, le public s’est tourné vers elle et l’a sauvée de toutes ses nominations, en a fait une favorite de la semaine à une occasion et ils l’ont emmenée au chant final “Naomi, par liste, finaliste Idaira”. Peut-on alors considérer que justice a été rendue?

6 La sixième position d’Edurne dans «OT 2005»

Edurne et Fran Dieli dans ‘OT 2005’

Sixième? Edurne était sixième? Oui, c’est vrai, devant elle, il y avait d’autres comme Idaira ou Fran Dieli, en plus des trois finalistes, et Edurne a dû se contenter de la sixième place. C’était dans un duel serré contre Fran Dieli, qui est devenu son partenaire pendant le concours, quand Edurne a dû dire adieu à son rêve de gagner ‘OT 2005’. Cependant, 15 ans plus tard, Edurne est resté dans l’industrie de la musique et dans les médias et a même représenté l’Espagne au Festival Eurovision 2015, comme l’aurait fait sa partenaire d’édition Soraya Arnelas en 2009.

7 L’expulsion de Claritzel au Gala 0 de ‘OT 2006’

Claritzel sur sa photo officielle de ‘OT 2006’

Il est clair que «l’Opération Triunfo» aura laissé passer beaucoup de talents dans ses castings et c’est que dans la plus célèbre Académie de notre pays il n’y a pas de place pour les milliers de personnes qui se sont présentées. Les spectateurs ne connaissent pas la grande majorité des participants qui auraient pu nous captiver par leur voix, mais nous connaissons ceux qui sont restés au Gala 0 et ne le méritaient pas. Parmi tous les candidats à l’Académie qui sont restés aux portes, Nous mettons en évidence Claritzel de ‘OT 2006’ qui a eu un impact sur beaucoup avec une version de “Si je ne vous ai pas” par Alicia Keys, mais n’a pas obtenu le soutien du public.

8 La nomination de Tania G et Tania S dans ‘OT 2008’

Tania G et Tania S avec le reste des filles de ‘OT 2008’

Beaucoup se souviennent de «OT 2008» comme l’une des éditions les plus controversées de l’histoire pour les combats entre concurrents et parmi celles-ci avec le jury, en particulier avec Risto Mejide. Et si dans tout ce bruit de controverse il y avait deux êtres de lumière pourraient être Tania G et Tania S. Les deux ils ont été nominés lors du quatrième gala nous faisant perdre l’un des deux candidats les plus spéciaux de l’édition et en retirant la possibilité de profiter d’un duo Tanias, quelque chose avec lequel il fantasmait dans chaque distribution de thèmes. Enfin, c’est Tania G qui a été expulsée, emportant avec elle le peu de raison qui était à l’intérieur de l’Académie dans cette édition.

9 Púa, deuxième expulsé de ‘OT 2009’

Víctor Púa dans une auberge officielle de ‘OT 2009’

Dans «OT 2009», 18 candidats sont entrés à l’Académie à partir du Gala 0. Au lieu d’affronter les téléviseurs lors de ce gala, certains ont eu la possibilité de profiter d’une semaine dans le programme, afin que nous puissions rêver d’avoir la possibilité d’avoir Víctor Púa au concours. C’était un garçon de 18 ans qui avait l’air un peu timide et innocent, un profil qui aurait pu parfaitement fonctionner dans ‘OT 2017’ où cette fraîcheur était recherchée, et qui est resté aux portes en 2009. Au lieu de cela d’autres sont entrés qui nous ont fait penser pendant longtemps que nous avions perdu un bon triomphe avec l’expulsion de Púa au Gala 1.

10 Ramil, quatrième expulsé de ‘OT 2011’

Ramil dans ‘OT 2011’

Parler de «OT 2011», c’est entrer sur un terrain marécageux. Jusqu’à présent, ce fut l’édition la plus courte et la moins réussie du format car ce qui, sans savoir quelle aurait été l’évolution complète des concurrents, est difficile de parler d’injustices, mais une chose est claire: Enrique Ramil ne méritait pas d’être le quatrième éjecté de l’édition. En fait, le programme en était conscient et ils lui ont donné la possibilité de rester à l’Académie sans compétition, un privilège que Nina, en tant que réalisatrice, pourrait accorder cette année-là.

11 L’expulsion de Geno dans ‘OT 2011’

Géno avec Pilar Rubio dans ‘OT 2011’

En 2011, ‘Operación Triunfo’ a fêté les 10 ans de sa première, pour cela ils ont voulu lui donner une nouvelle opportunité à ce qui avait été le premier expulsé de l’histoire du concours. Ainsi, Geno Machado est revenu dans nos vies (s’il était un jour parti) et, surtout, sur notre petit écran en tant que candidat à «OT 2011». Nous savons tous comment la finale de cette édition éphémère a été précipitée, ce que nous avons rarement pensé, c’est que Geno a été expulsé lors de cette finale tandis que le reste de ses coéquipiers sont devenus finalistes. Même si il était en quelque sorte poétique que Geno soit le premier et le dernier expulsé de l’histoire du concours, qui à cette époque semblait ne jamais revenir, il n’était pas juste de voir Geno souffrir une fois de plus de son expulsion. Et c’est que Geno, en plus, était en avance sur le succès viral de «OT 2017» dans cette édition et est devenu un succès sur Twitter avec le hashtag #SufroComoGeno. Ne méritait-il pas, ne serait-ce que pour cela, de se retrouver finaliste de l’opération Triomphe?

12 Amaia a proposé de ne pas entrer à l’Académie en ‘OT 2017’

Amaia au Gala 0 de ‘OT 2017’

Est-ce que quelqu’un imagine “OT 2017” sans Amaia? Eh bien, apparemment, le jury l’a imaginé. Bien que Pampelune ait fait une excellente interprétation du «Starman» de David Bowie au Gala 0, le jury a décidé de douter de son entrée à l’Académie avec Thalia’s, Mimi et les deux candidats qui finiraient par être expulsés, Mario Ortiz et Joao. Comment pourrait-il en être autrement, les professeurs ont fait sauver Amaia le podium comme ils avaient déjà fait d’autres de ses collègues qui ont donné une bien pire performance dans cette fatidique présentation de gala de l’édition.

13 Mimi, expulsée pour la première fois de ‘OT 2017’

Mimi avec Roberto Leal après être devenu le premier expulsé de ‘OT 2017’

Bien que Mimi ait obtenu le soutien du public pour être le 16e candidat à ‘OT 2017’, il n’a pas eu autant de chance deux semaines plus tard. Après avoir été nominée pour la nomination avec Ana Guerra, Roi et Ricky lors du premier gala de l’édition, ce serait elle et les Majorquins qui feraient face à l’expulsion après ne pas avoir obtenu le soutien des enseignants ou de leurs pairs. Finalement, le public a sauvé Ricky et Mimi sont devenus les premiers expulsés de ‘OT 2017’ nous laissant vouloir plus avec son interprétation de “A-Yo” par Lady Gaga qui a prédit les chiffres si Mimi était restée à l’Académie. Le temps montrerait qu’il ne méritait pas d’être le premier expulsé de l’édition et maintenant nous pouvons en profiter (et beaucoup) avec celui-ci converti en Lola Indigo.

14 Agoney hors de la finale en ‘OT 2017’

Agoney et Ana Guerra, face à la dernière nomination de ‘OT 2017’

Depuis le Gala 0 de ‘OT 2017’ (ou même avant), ils nous ont parlé des merveilleuses compétences vocales d’Agoney Hernández et beaucoup ont annoncé qu’il serait le vainqueur de l’édition. Cependant, son temps dans le concours n’était peut-être pas si remarquable, bien qu’à plusieurs reprises il nous ait surpris par sa voix. Nous ne pouvons pas oublier que le canari nous a donné des numéros inoubliables tels que “Eloise” de Tino Casal ou la version “Empty Hands” qu’il a réalisée avec Raoul Vázquez. Tout au long du programme, Agoney est resté au niveau et a montré sa qualité vocale même s’il avait parfois des problèmes avec sa voix. Cela ne l’a pas empêché de rester aux portes de la finale après un dernier duel avec Ana Guerra.

15 L’expulsion de l’Afrique dans ‘OT 2018’

L’Afrique dans sa dernière représentation de ‘OT 2018’

80% du public a décidé que Africa Adalia était le deuxième expulsé de ‘OT 2018’, seulement derrière Alfonso La Cruz. Il ne faut pas en dire plus de cette injustice. Au-delà de cela, l’Afrique a démontré à la fois dans sa performance au Gala 0 et dans sa performance en tant que candidate au Gala 2 du programme, ce fut une campagne de haine contre elle qui fit d’elle la deuxième expulsée de l’édition. L’intimidation présumée qu’il a faite à son partenaire Damien, qui a fini par être son petit ami des mois plus tard, a incendié les réseaux contre elle, provoquant le lancement du hashtag #OTNoEsOdio par le programme pour mettre fin aux attaques contre la candidate. Il ne fait aucun doute que l’Afrique avait beaucoup plus à prouver au sein de l’Académie.

