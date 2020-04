Les grands films que vous avez oubliés Emily Wickersham est apparu avant «NCIS»

Emily Wickersham est largement connue pour avoir joué le rôle d’Eleanor Bishop dans le succès du NCIS procédural aux heures de grande écoute. Rejoignant le salon en 2013, Wickersham est devenu le remplaçant de Côte de Pablo; Pourtant, au lieu de se vanter d’un personnage prêt au combat, elle était un peu plus geek. Son personnage est entré en scène avec une bizarrerie: elle étalait des preuves sur le sol et s’asseyait au milieu pour découvrir le coupable.

Emily Wickersham | Gregg DeGuire / .

Avant NCIS, Emily Wickersham est apparue dans quelques superproductions majeures, et bien qu’elle ait gravi les échelons d’Hollywood via la série à succès, elle est apparue dans certains films que vous avez certainement vu (peut-être même dans les théâtres).

Emily Wickersham était Molly dans ‘Gone’ de 2012

Vous vous souvenez du film qui mettait en vedette Amanda Seyfried alors que la femme était convaincue que son ravisseur était de retour lorsque sa sœur avait disparu? Amanda Seyfriend joue la sœur qui lutte contre le doute et les détectives dimwitted, pour trouver sa sœur. Quant à sa sœur: la seule et unique Emily Wickersham joue le rôle.

Bien que possédant quelques lignes, elle a partagé l’écran avec Seyfried, Jennifer Carpenter, la star du MCU Sebastian Stan, et plus encore. Le film s’est ouvert à des critiques critiques et d’audience épouvantables, mais tous les blockbusters avec A-listers ne sont pas créés égaux.

La star de «NCIS» a joué Nicole dans «Je suis le numéro quatre»

Le film de 2011 I Am Number 4 – basé sur le roman du même nom de Pittacus Lore – raconte l’histoire de John Smith (Alex Pettyfer) qui ressemble à un adolescent ordinaire. Cependant, il est un étranger en fuite des ennemis qui le pourchassent, ainsi que huit autres comme lui. Et, il est le prochain sur la liste. Emily Wickersham incarne Nicole dans le film, qui ne se vante pas d’une grande partie, mais elle existe!

Wickersham était également dans «Certainement, peut-être»

En 2008, When Certainement, Peut-être a frappé les cinémas, c’était une comédie romantique incontournable avec Ryan Reynolds, Elizabeth Banks, Rachel Weisz, Isla Fisher, Abigail Breslin, et plus encore. Le casting était bien approvisionné et l’histoire était mignonne et simple: un consultant politique fait tout ce qui est en son pouvoir pour expliquer son divorce imminent et ses relations passées à sa jeune fille. Dans un moment de clignement des yeux et vous manquez, Emily Wickersham apparaît comme stagiaire dans le film.

En bref, Wickersham a sauté un peu avant d’atterrir dans NCIS en tant que l’un des personnages principaux de la série. Et, qui sait, peut-être comme son prédécesseur Cote de Pablo, elle continuera à utiliser le spectacle pour essayer de catalyser une carrière cinématographique.

Après NCIS, de Pablo est apparu dans The 33. Wickersham est familier avec le paravent, en petites parties, mais il est également apparu dans The Sopranos, The Bronx Is Burning, Parco P.I. Qui sait quelle est la prochaine pour l’actrice NCIS? Pour l’instant, espérons qu’elle restera sur NCIS pendant un certain temps, car son personnage vient de commencer à développer les traits et les consistances nécessaires, au-delà des caprices et des tendances. Remplacer de Pablo est un défi difficile, mais elle commence à grandir sur les téléspectateurs.