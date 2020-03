Les groupes prévoient de jouer de vieilles chansons et de présenter de nouveaux morceaux

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. 8

Confiants que les activités seront normalisées, grâce aux mesures sanitaires visant à contenir la propagation du virus Covid-19, les groupes soeurs Tijuana No!, La Lupita et La Cuca, invitent le public à se souvenir de leurs vieilles chansons, ainsi qu’à écouter leur matériel récent sur les plateformes numériques, avant le concert qu’ils offriront au Frontón México.

Le groupe Tijuana, qui promeut une chanson dédiée aux élèves disparus d’Ayotzinapa, se caractérise depuis trois décennies par son activisme dans divers mouvements sociaux, sa conviction politique et sa dynamique frontalière, qu’il a alterné avec de la musique et des fusions de rock, ska , punk ou reggae.

À présent, Álex Zúñiga, fondateur du groupe, a également demandé le soutien et la solidarité d’Eulalio Cervantes Galarza, Sax, membre de Maldita Vecindad et des Enfants du Cinquième Patio, qui est en mauvaise santé. Il, a-t-il dit, a été l’humble côté du rock dans ce pays, ainsi qu’un excellent compagnon, un être humain incroyable et un guerrier.

Sur le sujet Going by 43! (ni pardon ni oubli), dédié aux disparus normalisas, a-t-il dit, comprend «un témoignage d’Uriel Alonso, l’un des survivants, en plus de la participation de Lengualerta et Adriana Primavera, une amie du Guatemala, basée à Tijuana. Ce thème est basé sur les manifestations dans lesquelles les gens criaient: «Ils ont été enlevés vivants, nous les voulons vivants!» Et il inclut la dénonciation qui a eu lieu lors des marches, ainsi que ce que nous pensons et ressentons »en tant que musiciens.

Pendant ce temps, La Cuca, a déclaré le chanteur José Fors, «est sur de longues nappes pour les 30 ans que le groupe célèbre, ainsi que pour le nouvel album XXXPornoBlattea et le troisième single, Lo Muerto, qui comprend une vidéo réalisée par Luis Téllez et Karla Castañeda – animateurs image par image – qui a fait un excellent travail et donnera beaucoup de choses à parler ».

Sur ce qui est la clé du groupe pour rester sur la scène musicale, l’interprète d’El son del dolor a maintenu: Notre amour du rock and roll. Nous avons commencé parce que nous voulions un groupe de rock brut, lourd et amusant; Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire des disques et la réaction favorable du public est la cerise sur le gâteau.

Pendant cinq ans, nous avons travaillé plus dur; nous avons fait trois albums studio et deux live. Cela signifie que La Cucaracha est plus vivante que jamais.

Carlos Avilez a assuré: «le rock reste. Bien sûr, il y a toujours des tendances et des distracteurs, mais le rock and roll continue. Nous avons pris soin de continuer à jouer comme nous l’avons appris de nos professeurs des années 60 et 70, c’est-à-dire que nous avons essayé de garder cette ligne et ainsi, sans s’en rendre compte, trois décennies se sont écoulées.

«Nous avons eu des pauses, mais La Cucaracha continue de voler. Il l’a fait grâce au public qui nous a tenus au courant, en écoutant de la musique sur des disques, des bars ou sur des reprises. Le groupe continue comme un esprit indépendant », affirme-t-il.

Le nom de La Cuca ou La Cucaracha, ont rappelé les musiciens, est né de la diabolisation de cet insecte qui a atteint la planète entière et a été une invasion, qu’ils ont voulu détruire religieuse ou politique, mais ils ne réussiront jamais. . Le rock continuera toujours, nous le défendrons, a souligné Fors, qui fait partie du groupe avec Avilez, Nacho El Implacable González et Alejandro Otaola.

Un autre groupe qui se produira est La Lupita, qui, après trois ans sans nouveau matériel, a sous sa main une version amusante de La banda borracha, un single produit par La Chiquis Amaro. De La Lupita, il est rappelé que sa composition originale, en 1989, était composée de Héctor Quijada (voix), Rosa Adame (voix / chœur), Ernesto Bola Domene (batterie), Lino Nava (guitare), Alfonso Poncho Toledo (basse) et Michel De Quevedo (percussions). Comme certains autres de l’époque, il a subi divers changements et alignements.

Désormais, La Cuca, La Lupita, Tijuana No et Xava Drago (ancienne voix de Coda) revivront des gloires lors d’un concert au 90’s Rock Music, le 15 mai à 20h30, à Frontón México.

