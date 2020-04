Les guerres de clones ont peut-être révélé pourquoi l’Empire veut bébé Yoda

Alors que nous attendons la prochaine saison de The Mandalorian sur Disney Plus, certains fans se demandent ce que l’Empire veut avec Baby Yoda. Eh bien, il semblerait que la réponse se cache à la vue depuis tout ce temps.

S’il est vrai que personne ne peut résister à la gentillesse de l’acolyte de Mando, ce n’est pas la seule raison qui expliquerait sans doute pourquoi tout le monde est si obsédé par Baby Yoda. En termes simples, l’Enfant est spécial et puissamment doué dans les voies de la Force. Ajoutez cela au fait qu’il semble appartenir à l’espèce mystérieuse dont le Grand Maître Yoda est également originaire, et vous aurez l’une des énigmes les plus importantes du monde de la galaxie de loin, très loin qui est, pour l’instant, sans réponse.

Qu’est-ce que Baby Yoda et d’où vient-il? Que veulent les restes de l’Empire avec lui? Pourquoi Moff Gideon est-il si déterminé à capturer cet actif? Cela a-t-il quelque chose à voir avec l’empereur Palpatine, qui, à l’époque, renforçait ses forces sur Exegol?

Jon Favreau répondra sans aucun doute à certaines de ces questions au cours de la deuxième saison, mais selon une nouvelle théorie avancée par les gens d’Inverse, un épisode précédent de Star Wars: La guerre des clones peut expliquer ce que l’Empire veut avec Baby Yoda.

Dans «Children of the Force», il est révélé que le chancelier Palpatine kidnappait des enfants sensibles à la Force de toute la galaxie pour faire des expériences sur eux. Cette procédure du côté obscur a été appelée «conditionnement chirurgical des esclaves» et alors qu’elle menaçait la vie de ces enfants, Palpatine a continué dans l’espoir de créer des subordonnés soumis doués à la manière de la Force.

Alors, que se passe-t-il si Moff Gideon suit les traces de Palpatine pour contrôler Baby Yoda et l’utiliser pour gagner de l’influence et du pouvoir dans la galaxie ou mieux encore, ramener l’Empire à son ancienne gloire? Allons plus loin; que se passe-t-il si c’est Palpatine lui-même qui tire les ficelles derrière le rideau pour mettre la main sur Baby Yoda et rajeunir son corps qui se détériore, de la même manière qu’il l’a fait avec Rey et Ben Solo?

Bien que cela ne semble certainement pas tiré par les cheveux, nous devrons attendre et voir par nous-mêmes quand la prochaine saison de The Mandalorian arrivera en octobre. Dites-nous, cependant, que pensez-vous de cette nouvelle théorie? Comme d’habitude, donnez votre avis dans la section des commentaires ci-dessous.