Les guerriers auraient hâte de se débarrasser d’Angelo Russell

Les Warriors étaient occupés à la date limite.



Hier, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves ont participé à un échange à succès qui a envoyé D’Angelo Russell au Minnesota en échange d’Andrew Wiggins. Si vous demandiez à la plupart des gens de la NBA, ils vous diraient que D-Lo est un bien meilleur joueur que Wiggins. Cependant, il est clair que les Warriors ne pouvaient pas conserver le contrat de Russell et voulaient quelqu’un qui s’intégrerait dans leur système une fois que Steph Curry et Klay Thompson reviendraient.

Selon Marcus Thompson II de The Athletic, les Warriors étaient impatients d’échanger D-Lo et ils ne semblaient pas se soucier de ce qu’ils avaient en retour. En fait, comme le décrit Thompson, Russell ne cadrait pas avec l’équipe et les dirigeants du club essayaient de se débarrasser de lui plus tôt que tard.

Streeter Lecka

Per The Athletic:

«Prends ça comme un acte d’accusation contre Russell, si tu veux. Il ne semble pas qu’il ait beaucoup fait pour inspirer confiance. Il n’a pas joué en défense et a disparu lorsqu’il n’a pas été touché. Il n’a pas insufflé de confiance aux dirigeants de la franchise qu’il le découvrirait. Mais cela devrait aussi être vu comme un échec par les guerriers. »

«Ils l’ont défendu. Ils ont dit qu’ils voulaient qu’il fasse partie de leur noyau. Et avant même d’avoir pu le voir avec leur cœur, ils se sont éloignés. Ce qui signifie, au minimum, qu’ils ont complètement mal calculé l’ajustement de Russell. Il est tôt et on ne sait jamais comment ces choses se passent. Mais l’expérience Russell a dû si mal se passer que les Warriors semblent avoir été les premiers à cligner des yeux lors d’une négociation avec le Minnesota. »

Russell se joindra à une équipe de Timberwolves qui est actuellement sur une séquence de 13 défaites consécutives. Malgré cela, il rejoindra également son bon ami Karl-Anthony Towns, nous sommes donc sûrs qu’il y aura une chimie palpable entre les deux.

