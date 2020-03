Les guerriers révèlent que Steph Curry a la grippe; Pas lié au coronavirus

Steph Curry est sorti avec la grippe.



Bien qu’une contraction typique du virus de la grippe A ne soit généralement pas alarmante, les Golden State Warriors ont surmonté le diagnostic récent de Steph Curry à la lumière du climat actuel alimenté par les coronavirus.

Samedi, l’organisation a publié une déclaration décrivant l’état de Curry et donnant aux fans une mise à jour sur son retour – ou son absence.

“Ce matin, Stephen Curry a été diagnostiqué de la grippe A par un test viral positif”, explique les Warriors. “Nous avons identifié sa source probable de contact qui ne fait pas partie des opérations de basket-ball. Il n’a aucun facteur de risque spécifique pour COVID-19. Il a la grippe saisonnière. Nous avons commencé le traitement pour Stephen et avons institué notre protocole d’équipe pour l’exposition à la grippe.”

La nouvelle survient juste un match après son retour d’une blessure qui l’avait mis au banc pendant des mois. Écoutez dans le rapport des blessures de la NBA, Curry a manqué le match du guerrier contre les 76ers de Philadelphie samedi soir.

La nécessité d’étouffer l’alarme semble standard compte tenu des préoccupations concernant les maladies non divulguées et la maladie COVID-19. Dans la seule baie de Californie, de grands rassemblements de masse ont été annulés alors qu’ils ont été carrément interdits dans les bâtiments de la ville dans le but de contenir le coronavirus. De l’autre côté, l’État de New York a publié un état d’urgence officiel alors que les cas de maladie augmentaient.

