Les habitudes alimentaires de la reine Elizabeth divulguées par l’ancien chef

La reine Elizabeth vit une vie de privilège – c’est à peu près une connaissance commune. Quand elle assiste ou organise des dîners de fantaisie, il ne fait aucun doute que seuls les meilleurs plats sont servis, préparés par une équipe de chefs parmi les meilleurs au monde.

Étant donné que la reine a des chefs privés qui préparent à peu près tous ses repas, même lorsqu’elle ne s’occupe pas des fonctions royales, nous pouvons seulement imaginer qu’elle mange extrêmement bien. Comme quiconque, sa majesté a une longue liste d’aliments qu’elle aime, ainsi que des aliments qu’elle ne peut tout simplement pas supporter.

Il y a certaines choses, en fait, qu’elle ne permettra même pas au palais. Il s’avère que la reine est plutôt enrégimentée en ce qui concerne ce qu’elle aime manger en une journée.

Bien qu’il soit très probable que nous ne verrons pas sa majesté assise à la table voisine dans un restaurant haut de gamme de Londres, cela ne signifie certainement pas qu’elle n’appréciera pas certains des plats les plus savoureux que l’on puisse imaginer. Parlons de ce que la reine mange en une journée, comme cela est finalement révélé par l’un de ses anciens chefs.

La reine Elizabeth ne touchera pas certains aliments

Nous savons tous que la reine Elizabeth peut faire pratiquement tout ce qu’elle veut. Cela signifie qu’il n’y a rien qui soit interdit, mais il y a certains aliments qu’elle ne pense même pas à manger. Alors, quels sont-ils?

Eh bien, selon Reader’s Digest, la reine ne veut jamais voir de pâtes dans son assiette. Bien qu’elle aime manger des œufs pour le petit-déjeuner, elle n’en consommera que des bruns car elle trouve qu’ils ont meilleur goût.

La reine n’autorisera pas les chefs à utiliser de l’ail ou des oignons dans les plats qui lui seront servis, et elle ne mangera aucun fruit hors saison. C’est un fait connu que le thé est la boisson de choix en Angleterre; cependant, la reine Elizabeth insiste pour que le sien lui soit donné sans sucre.

La reine Elizabeth adore les chocolats et les fruits de saison

Le chocolat est un plaisir coupable pour beaucoup de gens, et la reine ne fait pas exception. Selon Us Weekly, elle est en fait assez chocoholic et elle aime vraiment un dessert riche et décadent.

La tarte à la perfection au chocolat est un favori, tout comme un délicieux gâteau au chocolat de base. En fait, la reine est connue pour aimer à peu près tout ce qui contient du chocolat.

Alors que la plupart d’entre nous choisissons simplement un morceau de fruit dans le bol de fruits et en jouissons avec nos mains, c’est un non-non pour la reine. Elle va jusqu’à manger tous les fruits – même les bananes – avec un couteau et une fourchette. De délicieux fruits sains sont servis à sa majesté coupés en bouchées, sur une assiette à dessert avec un bol d’eau pour nettoyer les doigts.

Qu’est-ce que la reine mange régulièrement?

Alors, qu’est-ce que la reine aime manger régulièrement? Eh bien, même si elle ne compte pas les calories, elle prend la saveur très au sérieux et insiste pour que les choses soient cuites d’une certaine manière. Elle aime un steak gaélique savoureux avec du sel et du poivre servi avec du chevreuil.

Lors de la préparation de plats pour la reine Elizabeth, les chefs sont libres d’utiliser autant de crème et de beurre qu’ils le souhaitent afin de rendre la nourriture aussi savoureuse que possible. Bien qu’elle aime son chocolat, elle sait quand s’arrêter, car d’anciens chefs rapportent qu’elle fait attention à la quantité de dessert suffisante.

Qu’est-ce que la reine apprécie d’autre? Légumes frais et steaks bien cuits.