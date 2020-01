Les hipsters quittent la grille à l’arrivée des extraterrestres – / Film

Nous sommes tous accro à nos téléphones. Que ce soit parce que nous avons besoin du coup de dopamine pour recevoir des faveurs Twitter ou des likes Instagram, ou juste un besoin rongeant d’être constamment connecté, la dépendance est très réelle. Sauvez-vous!, la nouvelle comédie de science-fiction de scénaristes / réalisateurs Eleanor Wilson et Alex H. Fischer, proie le FOMO que vous obtenez si vous ne regardez pas votre téléphone pendant plusieurs heures, le faisant exploser dans le pire des cas. Et si, au lieu de quelques notifications manquées, vous manquiez des informations sur une invasion extraterrestre?

Su (Sunita Mani de GLOW) et Jack (John Reynolds de Search Party) semblent initialement être un peu plus qu’une collection ambulante de clichés hipster new-yorkais. Ils aiment Whole Foods, essaient d’être respectueux de l’environnement et rêvent de laisser le monde moderne derrière. Il est clair qu’ils sont véritablement liés, mais il y a des problèmes qui bouillonnent juste sous la surface: Su, 30 ans, a de l’ambition, tandis que Jack est un homme paresseux de 34 ans. Ils vont à une fête avec d’autres hipsters, y compris un futur marié (John Early) qui se vante de planifier une lune de miel à faible teneur en carbone, mais dans le même souffle parle de la façon dont, au lieu de s’approprier la culture mexicaine en utilisant un groupe de mariachis, ils volent dans un véritable orchestre de 12 musiciens de la Nouvelle-Orléans. (Il semble ignorer que le fait de voler avec n’importe qui augmentera l’empreinte carbone de l’événement.) Un autre ami, Raph (Ben Sinclair), qui a quitté son emploi pour parcourir le monde, vient de rentrer de Patagonie, où il s’est procuré un cristal pour Jack destiné à conjurer le stress et les mauvaises vibrations. Il possède une cabine dans le nord de l’État et dit à Su et Jack qu’ils devraient y rester pendant un certain temps pour une escapade.

Quelques jours plus tard, ils sont en route, ayant changé de messagerie vocale pour informer tout le monde qu’ils vont complètement quitter la grille pendant une semaine. Mais hilarante, la seconde où ils éteignent leur téléphone, la caméra se déplace pour révéler des extraterrestres pénétrant dans l’atmosphère. Situé dans «l’année où l’humanité a perdu la planète Terre», sauvez-vous! passe un peu de temps à jouer avec la tension des protagonistes sans aucune idée et le public sachant qu’il a de sérieux ennuis. De mauvaises choses commencent à se produire juste en dehors de leur champ de vision, mais ce n’est que lorsque Su rompt leur pacte et regarde son téléphone qu’ils réalisent ce qui se passe: une course d’extraterrestres – qui ressemblent tous à des oreillers décoratifs ronds et moelleux, mais avec de longues langues qui sortent d’eux – provoquent le chaos à travers le monde et boivent tout ce qui contient de l’éthanol, y compris de l’alcool et de l’essence, ce qui rend les options de se cacher ou de s’échapper de façon exponentielle plus difficile.

Au fur et à mesure que cette crise survient, le film ébranle leurs extérieurs hipster et commence à explorer ses personnages d’une manière plus profonde, découvrant le fait qu’ils sont tous les deux des personnes profondément insécurisées qui n’ont aucune compétence de vie. Su est ambitieux, oui, mais ne semble pas savoir comment canaliser cette ambition de manière productive. Jack fait un grand discours sur la façon dont il ne sait pas être un homme, avouant qu’il a grandi en évitant les activités classiquement viriles en faveur d’être un homme plus moderne, mais admet qu’il est mauvais dans “toutes les nouvelles choses” aussi. Il ne sait pas comment réparer les choses ou travailler avec ses mains ou construire un feu (“Doit être du mauvais bois”, dit-il après avoir essayé et échoué à allumer un feu une nuit), et alors que le film parle ostensiblement d’un étranger invasion, son conflit central concerne davantage ces personnages qui comprennent à quel point ils ne sont pas équipés pour fonctionner dans le monde. Ils sont tous deux obligés de grandir rapidement alors qu’ils regardent leur avenir incertain, et une découverte tardive leur donne une dose supplémentaire de responsabilité.

Sauvez-vous! est aussi le film le plus drôle que j’ai vu à Sundance cette année. Il aime ses protagonistes tout en se moquant doucement de leurs lacunes, comme dans une scène dans laquelle ils apprennent qu’il y a un pistolet dans le sous-sol de la cabine et passent plusieurs minutes à parler de la façon dont ils sont beaucoup plus susceptibles de se blesser qu’un étranger s’ils le récupèrent . Mani, l’interprète la plus douée du film, est particulièrement habile à trouver un équilibre entre les moments dramatiques intimes et la comédie à part entière, et j’ai hâte de voir comment sa carrière continue de se dérouler. Reynolds se sent toujours un peu comme s’il avait du mal à suivre son énergie, mais leur dynamique est toujours suffisamment convaincante pour maintenir le film à flot pendant ses étirements les plus stériles.

Parfois, le faible budget de la production donne l’impression d’être plus une série Web qu’un long métrage, mais il y a suffisamment de créativité dans le script pour que l’histoire semble plus grande que ce qui est à l’écran. Grâce à des messages vocaux et des messages effrénés, nous apprenons que le Yankee Stadium a été détruit et que New York a été évacuée. Nous ne voyons rien de tout cela – le film n’a pas les ressources pour nous le montrer – mais la dévastation que nous imaginons dans nos esprits est tout aussi efficace en raison de la façon dont ces informations sont transmises aux protagonistes.

Un regard drôle mais sobre sur la vie millénaire en 2020, Save Yourselves! peut être lu comme un plaidoyer pour que nous posions nos téléphones de temps en temps et que nous vivions un peu. Cette lecture est un peu compliquée pendant les cinq dernières minutes du film, que je ne gâcherai pas ici, et même si la fin est la partie la plus faible de l’histoire, tout ce qui précède est suffisamment fort pour en faire une recommandation facile.

/ Classement du film: 7 sur 10

