Les histoires «RHOA» de Kenya Moore ont effrayé Tia Mowry

La série Netflix Family Reunion est l’une des émissions les plus populaires du service de streaming destinée aux enfants et aux familles. Récemment, la star de The Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, était une star invitée de l’émission. L’actrice Tia Mowry a récemment déclaré que les histoires de Moore sur la téléréalité lui faisaient peur.

Kenya Moore a participé à la réunion de famille de Netflix

Moore est apparu dans la partie 2 de la première saison de la série de comédie familiale Netflix, Family Reunion.

La série met en vedette Mowry, Loretta Devine Richard Roundtree, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright et Jordyn Raya James. La série raconte une famille de Seattle qui déménage en Géorgie pour rester avec sa famille.

Dans le spectacle, Moore a dépeint une version augmentée d’elle-même. Son histoire impliquait qu’elle soit une parente célèbre venant en ville. Le personnage de Mowry, Cocoa, est intéressé à présenter une ligne de bijoux à Moore afin qu’elle puisse la promouvoir sur sa page Instagram.

Mowry a confirmé dans l’interview qu’il fallait en attendre plus de la star des Real Housewives of Atlanta dans la saison 2 de l’émission.

Tia Mowry serait-elle un jour sur «RHOA»?

Sur le passage de Moore dans l’émission, Mowry a déclaré: «Oh mon Dieu, elle est incroyable. Elle est tellement professionnelle, tu vois ce que je veux dire? Et elle est comme une grande actrice. Elle fait une émission de téléréalité, donc vous ne vous attendez pas nécessairement à ce qu’elle soit juste. Mais, elle a fait plusieurs films auparavant. Elle est tellement drôle. Nous avons une si bonne chimie. »

Lorsqu’on lui a demandé de faire partie de The Real Housewives of Atlanta, Mowry a apparemment clairement indiqué qu’elle ne voulait aucune partie de l’émission de télé-réalité Bravo.

L’actrice a dit: “Elle m’a raconté des histoires, tu sais, dans les coulisses et j’ai peur. J’ai peur d’être dans son émission… C’est intense! “

La saison 2 de Family Reunion débute plus tard cette année sur Netflix.