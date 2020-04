Les hôpitaux de Wuham libérés des patients de Covid-19

Madrid.- Les enfants et les adolescents de moins de 14 ans en Espagne peuvent se promener à partir d’aujourd’hui, comme la première action pour atténuer les mesures strictes de confinement que la nation connaît face aux infections à COVID-19.

A leur départ, ils doivent être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte, ils ne doivent pas s’éloigner à plus d’un kilomètre de leur domicile ni s’éloigner de chez eux pendant plus d’une heure, a rapporté le Journal officiel de l’État.

Bien qu’ils puissent utiliser leurs jouets, il a été demandé à leurs parents de veiller à ce que les mineurs ne touchent pas certaines zones urbaines, telles que les balustrades ou les bancs, et qu’à leur retour, ils changent de vêtements et accordent une attention particulière à la désinfection de leurs jouets.

Ils ont assuré que l’utilisation de masques et de gants n’est pas obligatoire, car il peut être inconfortable et contre-productif d’être utilisé, dans certains cas, car l’inconfort de porter quelque chose sur le visage pourrait les amener à se toucher constamment.

La publication samedi après-midi des mesures d’inconduite à l’encontre des mineurs a clarifié le débat qui les a tenus dans le doute, certaines autorités affirmant que les enfants ne pouvaient sortir avec leurs parents que pour faire des achats, aller à la banque ou l’une de ces actions indispensables. .

De leur côté, les adultes pourront retourner dans la rue pour faire de l’exercice dès le 2 mai, si les infections continuent de décliner, ce qui a divisé la population, qui estime en partie qu’il est trop tôt pour effectuer ces changements.

Les autorités restent vigilantes, le ministère de la Santé a demandé aujourd’hui aux communautés autonomes de rester avec les unités de soins intensifs préparées en cas de nouveaux cas après l’assouplissement des mesures, indiquent les recommandations sanitaires pour la stratégie de transition.

En outre, une amélioration des stratégies de traitement est prévue, comme le renforcement des unités de soins primaires et de nouvelles mesures de normalité, qui rechercheront la distance et le recours à des protège-dents dans la communauté, tandis que pour le gouvernement, cela impliquera de nouveaux investissements et stratégies. surveillance.

L’Espagne a enregistré le plus faible nombre de décès dus au COVID-19 en 24 heures ce dimanche et également le plus faible nombre d’infections depuis le 18 mars, au début de l’escalade des cas.

Fernando Simón, directeur des urgences sanitaires, a appelé à la prudence, car ces chiffres pourraient correspondre à «l’effet week-end», ce qui signifie moins de décès et moins de nouveaux cas.

Jusqu’à présent, le pays a un total de 207 000 634 infections accumulées, 23 000 190 décès et plus de 98 000 guéris de la maladie, après avoir été l’une des nations ayant les conséquences les plus désastreuses sur le continent.