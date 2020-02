Les hôtes de «The View» réagissent à la médaille présidentielle de Rush Limbaugh

Les hôtes de The View ne retiennent jamais leurs opinions. Le président Donald Trump a récemment honoré Rush Limbaugh de la médaille présidentielle de la liberté lors de son discours sur l’état de l’Union. Voici comment les hôtes de The View ont réagi lorsque Limbaugh a reçu la médaille.

Sara Haines, Whoopi Goldberg, Joy Behar, Meghan McCain, Sunny Hostin | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Meghan McCain et Whoopi Goldberg ne se voient pas du même œil

Selon The Daily Beast, Meghan McCain avait une évaluation mitigée de l’état de l’Union de Trump. «Il y a eu beaucoup de moments qui m’ont semblé vraiment produits. Son expérience télévisuelle est vraiment ressortie, en particulier la réunion du [military] les familles, que j’aimais parce que j’aime des choses comme ça. Si ce n’était pas Trump, j’aurais probablement adoré. Si vous êtes quelqu’un à droite, vous avez probablement aimé Rush Limbaugh, qui lutte contre le cancer, obtenir cette médaille. “

Fox News dit que Whoopi Golberg était bouleversé Limbaugh a reçu la médaille. «Vous savez, je suis vraiment désolé que Rush Limbaugh soit malade parce que vous ne voulez jamais souhaiter de mauvaises choses aux gens, stade quatre cancer, mais je suis désolé, je pensais que la médaille d’honneur, la liberté était censée aller aux gens qui en fait a fait des trucs. “Elle a demandé” qu’est-ce qu’il a fait qui mérite la médaille de la liberté? “McCain a commenté que Limbaugh” a complètement changé le paradigme de la radio. “

Goldberg a poursuivi: «Je n’ai pas compris. Vous avez un Tuskegee Airman assis là et si vous allez donner la médaille de la liberté à quelqu’un qui a réellement fait des différences dans le pays et a fait toutes sortes de choses, que diriez-vous de donner à la femme d’Elijah Cummings en guise de remerciement vous à tous ses services? “

Pourquoi les autres hôtes de «The View» sont fâchés avec Rush Limbaugh

Behar était également bouleversé. “Il a été si raciste et si misogyne au fil des ans, pour lui donner – qui est le prochain, Roger Stone? Que diriez-vous de lui donner? Ou Steve Bannon? “

Sunny Hostin a déclaré que le moment de la récompense était insultant. «Et je ne pense pas que la communauté noire ait perdu cet honneur envers Rush Limbaugh pendant le Mois de l’histoire des Noirs, assis à côté d’un membre de la direction de Tuskegee le jour de Rosa Parks, tandis que Rush Limbaugh était un birther de longue date sous l’administration Obama. “

Behar a critiqué la décision d’autoriser Melania Trump à conférer la médaille à Limbaugh. «Et Melania, l’autre birther, a mis la chose sur lui. C’est aussi une birther. “

La Première Dame Melania Trump remet à Rush Limbaugh la Médaille présidentielle de la liberté | Mario Tama / .

Le Daily Beast rapporte qu’Alec Baldwin, un invité de The View, a tenté d’injecter de l’humour dans la procédure. Baldwin a déclaré: «J’ai décidé que je voulais me porter candidat à la présidence afin que je puisse remettre la médaille de la liberté à Louis C.K.» Behar n’était pas sûr que Baldwin plaisantait, il a donc dû préciser qu’il l’était.

Un certain nombre d’autres célébrités ont également reçu le prix. Le New York Times rapporte que Meryl Streep et Robert DeNiro ont reçu la médaille du président Barack Obama. Le président John F. Kennedy a créé le prix en 1963 pour honorer «toute personne qui a apporté une contribution particulièrement méritoire» aux États-Unis.

