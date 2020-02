Les images de remake de Resident Evil 3 confirment les nouvelles fonctionnalités de gameplay

X

Avec Resident Evil 3 maintenant à un peu plus d’un mois de sa sortie, Capcom a décidé que le moment était venu de commencer à augmenter le battage médiatique pour le remake tant attendu.

Au printemps, les fans de l’emblématique franchise d’horreur de survie revisiteront à nouveau Raccoon City pour mener une autre âme encore vivante en sécurité, tout en étant obligés de faire face à une ménagerie terrifiante (dont certaines sont tout simplement grossières) abominations créées par la Umbrella Corporation. Némésis, bien sûr, est la principale menace que l’ancien S.T.A.R.S. La membre Jill Valentine rencontrera, mais même les zombies du moulin devraient être considérés comme une menace pour sa survie, surtout quand il y a des hordes entières à traverser.

Heureusement, Capcom a veillé à tenir compte de l’augmentation du nombre d’ennemis en conférant à Jill un certain nombre de capacités de base auxquelles Leon et Claire n’ont jamais eu accès, le principal d’entre eux étant un mécanicien d’esquive pratique. Nous savons depuis l’annonce initiale du remake que la fonctionnalité reviendrait à l’original, mais le nouveau gameplay sorti hier a révélé un certain nombre de changements dans le système.

Cliquer pour agrandir

Comme indiqué ci-dessus, Jill aura accès à deux formes de manœuvre d’évitement, un roulis d’esquive et un pas de côté. Plus intéressant, cependant, l’inclusion de ce qui semble être un mécanisme qui ralentit le temps chaque fois que le joueur esquive dans une fenêtre spécifique. Plusieurs fois pendant l’enregistrement, un effet visuel signalant une esquive parfaite peut être vu, permettant à Jill de se repositionner mieux et plus précisément pour une attaque de suivi. Ailleurs, nous avons également fourni plusieurs exemples de cas où Jill utilise des dangers environnementaux pour éclaircir le troupeau, pour ainsi dire, soit en tirant des barils ou des pièges explosifs placés de manière pratique. Soigné.

Resident Evil 3 sort le 3 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC, avec une démo de pré-sortie prévue avant cette date. Impressionné par ce que vous voyez? Assurez-vous de nous faire part de vos réflexions sur ces derniers développements à l’endroit habituel ci-dessous!