Les images du test de «The Batman» taquinent le score de Michael Giacchino

Les images de test de Batman qui ont été publiées plus tôt dans la journée ont donné aux fans leur première allumette au score de Michael Giacchino.

Les fans peuvent être ravis de voir les images de test de Robert Pattinson pour The Batman, mais ils seront heureux de savoir que la partition inquiétante et intimidante qui l’accompagnait a été créée par Michael Giacchino. Michael Giacchino, l’une des plus grandes puissances des musiques de films en ce moment, a consulté Twitter pour révéler aux côtés de Matt Reeves qu’il était à l’origine de la musique des séquences de test de The Batman.

Oui, c’est ma musique dans la vidéo que Matt vient d’envoyer. Prendre plaisir!! https://t.co/IW5LNroojL

– Michael Giacchino (@m_giacchino) 13 février 2020

Bien qu’il ne soit sorti que pendant une courte période, un éloge considérable a été envoyé à Michael Giacchino pour avoir approché le personnage de Batman avec un son plus percutant. En fait, beaucoup ont rapidement souligné que le morceau de musique rapide de Michael Giacchino rappelait les partitions d’horreur de la fin des années 60 et du début des années 70, ce qui le sépare gracieusement des autres musiques que le personnage a reçues récemment.

Michael Giacchino rejoint une longue lignée de compositeurs emblématiques qui ont fait de la musique pour Batman. Hans Zimmer a célèbre la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan et a prêté sa main à Batman V Superman: Dawn of Justice. Danny Elfman a marqué Batman et Batman Returns, ainsi que la récente Justice League, prenant la relève de Hans Zimmer et Junkie XL.

Que pensez-vous du bref morceau de musique de Michael Giacchino pour The Batman? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie de Warner Bros. avec Robert Pattinson comme Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

Source: Michael Giacchino

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC