Les immigrants poursuivent le rêve américain – / Film

Dans la prochaine série d'anthologies Apple TV + Little America, aucune histoire n'est trop petite. La série d'anthologie comique est issue de la nomination aux Oscars The Big Sick équipe Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, qui a produit la série de 8 épisodes à venir en 2020 en tant que première de la liste 2020 d'Apple TV +. Regarder le Little America bande-annonce ci-dessous.

Remorque Little America

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=xCke0hXoCf8 (/ intégré)

Huit histoires d'immigrants sont recueillies dans la série d'anthologie de la comédie Little America, décrit comme «un petit portrait collectif des immigrés américains – et donc un portrait de l'Amérique elle-même». Lee Eisenberg, qui sert de showrunner, Little America a une équipe de production très en vue derrière elle, avec The Big SickNanjiani et Gordon, rejoints par Maître de rienAlan Yang, ainsi que Sian Heder, Joshuah Bearman, Joshua Davis et Arthur Spector en tant que producteurs exécutifs. Heder est également co-showrunner aux côtés d'Eisenberg.

Chaque épisode d'une heure Little America suit une histoire différente, toutes inspirées d'histoires vraies présentées dans Epic Magazine, au sujet d'immigrants poursuivant leur idée du rêve américain – qu'il s'agisse de se faire une place dans l'équipe de squash compétitive, de vendre des biscuits aux pépites de chocolat, de diriger un motel de l'Utah ou de mener une bataille contre un rocher têtu sur un bien immobilier par ailleurs parfait.

La série semble être une représentation touchante et humoristique authentique de la vie des immigrants (j'ai particulièrement aimé la touche des deux enfants singapouriens qui se précipitent pour finir leurs bols de bouillon sur le chemin de l'école). Little America ressemble à une version de la série TV sur l'incroyable Maître de rien l'épisode «Parents», qui dépeint magnifiquement l'expérience de la première génération d'immigrants.

Le casting de la série d'anthologie comprend Zachary Quinto, Haaz Sleiman, Meìlanie Laurent, Shaun Toub, Conphidance, et Sherlilyn Fenn.

Voici le synopsis de Little America:

Inspiré par les histoires vraies présentées dans Epic Magazine, «Little America» va au-delà des gros titres pour donner vie aux histoires drôles, romantiques, sincères et surprenantes d'immigrants en Amérique. La première saison se compose de huit épisodes d'une demi-heure, chacun avec sa propre histoire unique de différentes parties du monde.

Little America premières sur 17 janvier 2020.

