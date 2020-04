Les incendies de forêt près de Tchernobyl consomment tout sur son passage, provoquant des radiations

Des centaines de travailleurs se sont mobilisés pour éteindre ces incendies

Les autorités craignent que les incendies n’atteignent les véhicules abandonnés de l’ancienne usine, provoquant de puissantes explosions. et la diffusion de fumées toxiques à travers le pays et la région en général. Les pays européens, qui sont également vulnérables à une telle menace, sont voisins de la Pologne, du Bélarus, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Moldavie.

Kateryna Pavlova, un haut fonctionnaire impliqué dans la lutte contre les incendies, a averti que la situation était loin d’être sous contrôle.

“Pour le moment, on ne peut pas dire que le feu est contenu » a commenté lors d’une conférence de presse

L’Observatoire de la Terre de la NASA a déclaré que la fumée des incendies est déjà arrivé au Bélarus. À Kiev, les autorités de la ville ont été alertées de plusieurs incendies qui se sont déclarés dans les tourbières et les prairies sèches. Aucun blessé n’a été signalé.

Plus de 300 pompiers et 85 équipes ont été déployés pour arrêter les flammes dans la zone d’exclusion. Trois avions Antonov (AN-32P) et deux hélicoptères MI-8 ont également été utilisés pour lancer de l’eau dans les foyers d’incendie. Les avions ont déversé plus de 250 tonnes d’eau, a indiqué l’agence d’État chargée de la gestion de la zone d’exclusion.

La semaine dernière, la police a arrêté un petit homme soupçon d’allumer un feu dans la zone d’exclusion. Il n’a pas été exclu que le début de ces incendies ait été causé par des

Les autorités craignent que les flammes ne libèrent des radiations dans le sol dans les forêts proches des réacteurs de Tchernobyl. Les conséquences des incendies seraient bien plus graves si les flammes atteignaient la centrale précédente, où la pire catastrophe nucléaire de l’histoire s’est produite en avril 1986.

Jusqu’à présent, ils continuent de lutter contre les incendies.

