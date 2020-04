Les industriels exhortent à approuver la classification des entreprises non essentielles

Mexico.- JeLes industriels ont exhorté à homologuer le classement des entreprises non essentielles, afin d’ouvrir ces chaînes de valeur qui approvisionnent largement le marché nord-américain.

Lors de l’attention à la crise des chaînes de valeur de l’industrie, à partir des dialogues de la Conférence nationale convoquée par le CCE, ils ont demandé au gouvernement fédéral et aux législateurs d’approuver les critères, pour ce cas le problème a été exposé, Eduardo Elizondo Williams, vice-président des opérations pour Whirlpool Mexico, qui a souligné que ces chaînes de valeur essentielles en Amérique du Nord représentent 138 milliards de pesos de produits exportés. Ce qui met en péril un milliard de pesos en avril et mai, en coupant ces approvisionnements car ils ne sont pas considérés comme essentiels au Mexique, bien qu’ils soient aux États-Unis et au Canada.

Cette demande a été soutenue par 3M, qui a rencontré des difficultés pour importer des intrants pour la fabrication des ventilateurs, et demande donc plus de clarté pour mener à bien ces processus, qui en fin de compte font partie des principaux, a rapporté José Varela Garza, PDG de 3M. Qui a affirmé que 90% des ventilateurs fabriqués au Mexique, vont dans les hôpitaux du pays.

Cet appel des industriels a été en partie reconnu par le sous-secrétaire à l’industrie, au commerce et à la compétitivité du ministère de l’économie, Ernesto Acevedo Fernández, qui a déclaré que «la synchronisation des chaînes de production a été affectée, et donc le défi sera désormais les réorganiser, minimiser les risques pour la santé et rechercher l’harmonie des processus “, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, les industriels ont expliqué que des décisions “d’achat futur” ont été prises pour soutenir les petits producteurs, et ainsi proposer des solutions rapides avec un grand impact et un grand effet dans le pays, pour activer et mobiliser le flux d’argent, a déclaré Fausto. Oliveira Costa, PDG de Nestlé.

Des entrepreneurs et des syndicalistes des secteurs de la construction et de l’automobile ont également participé à la conférence, qui a proposé à l’industrie de se réactiver au Mexique avant les États-Unis, en particulier les pièces automobiles et les chaînes automobiles, car elles ont des conditions internationales et ses usines peuvent appliquer une distanciation saine dans les processus de production.

De même, CEMEX a expliqué qu’il dispose de 50 protocoles d’action, couvrant tous les points de contact et qu’ils ont également une faible capacité de stockage, de sorte que cette industrie ne peut pas démarrer immédiatement. Juan Pablo García Garza, directeur du CEMEX, a proposé de changer l’orientation du territoire au secteur pour commencer brièvement, car «hier, le gouverneur de New York a déclaré que l’industrie de la construction était la première à ouvrir dans cet État», a-t-il commenté. Il a également proposé une croisade nationale de procédures pour démarrer rapidement des plans d’infrastructure avec le gouvernement, en tenant compte de la qualité et de la demande dans les travaux.

