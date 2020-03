Les infections à Covid-19 au Mexique atteignent près d’un millier

Mexico – Les secrétaires des relations extérieures et de la défense nationale signalent qu’en raison de l’éventualité d’un coronavirus COVID-19, à cette date, des éléments de l’armée et de l’armée de l’air mexicaines, en coordination avec le personnel du ministère des Relations extérieures, ont conduit à effectué un vol de transfert humanitaire.

Dans le cadre des actions mises en œuvre par le gouvernement du Mexique, un avion de l’armée de l’air mexicaine a été envoyé à La Havane Cuba, pour ramener 134 Mexicains bloqués en raison des restrictions sanitaires et sanitaires mises en place pour lutter contre les COVID. -19, également, pendant le vol aller, 49 personnes (30 femmes et 19 hommes) de ce pays ont été transportées.

Une équipe militaire composée de l’équipage de l’avion 737/800 de l’armée de l’air mexicaine, du personnel des services de santé ainsi que du personnel du ministère des Affaires étrangères a participé à cette opération aérienne, effectuant à tout moment des contrôles et mesures sanitaires internationaux. correspondant.

Ce qui précède est le résultat du travail intense effectué par le personnel des deux agences, face à chaque mission avec disponibilité et engagement, permettant de maintenir le prestige, la confiance et le soutien accordés par les Mexicains.

Par ces actions, les secrétaires des relations extérieures et de la défense nationale réaffirment leur engagement à veiller et à protéger les citoyens, travaillant avec détermination à contribuer au bien-être et à la santé du peuple mexicain.