Les influences les plus surprenantes derrière sa musique

Harry Styles est devenu un artiste sous les yeux du monde. Bien qu’il ait fait de la musique acclamée, il n’a jamais été aussi fier de louer ses influences. Voici quelques-uns des artistes qui ont inspiré son travail.

Harry Styles d’une direction | Steve Jennings / WireImage

Van Morrison

Peu d’artistes contemporains citeraient le chanteur folk irlandais Van Morrison comme une influence, mais Styles ne ressemble pas beaucoup à ses contemporains. Styles a jailli de son travail dans une interview à Rolling Stone. En particulier, il est fan de l’album conceptuel de Van the Man, Astral Works, et de l’une de ses chansons les plus célèbres, «Madame George». Les fans astucieux remarqueront que la couverture de l’effort de deuxième année de Styles, Fine Line, ressemble vaguement à la couverture d’Astral Works.

Harry Styles admire les œuvres astrales de Van Morrison | Gijsbert Hanekroot / Redferns

Styles a dit: «Madame George» est l’une de mes préférées – neuf minutes. J’ai de longues chansons mais pas ma chanson de neuf minutes – elle n’est pas encore tout à fait terminée. “Il a ajouté:” Astral Weeks, c’est juste le nec plus ultra en termes d’écriture de chansons. Côté mélodie, [it’s] dans [it’s] propre voie … Van, [his] la liberté avec les mélodies – ce n’est jamais tout à fait ce que vous pensiez venir, mais c’est toujours aussi génial. “

Paul Mccartney

En tant qu’auteur-compositeur, Paul McCartney est la plus grande inspiration de Harry Styles | Keystone / .

Styles dit à MTV Paul McCartney est sa plus grande source d’inspiration en tant qu’auteur-compositeur. Cela convient pour deux raisons. Tout d’abord, les Beatles et One Direction ont été comparés plusieurs fois. Deuxièmement, Paul était connu comme le mignon Beatle, et les adolescentes sont tombées amoureuses de lui dans les années 1960 alors que les adolescentes sont tombées amoureuses de Styles dans les années 2010.

Les fans des Beatles calomnient parfois le travail solo de Paul, en particulier son travail à partir des années 1980, comme inférieur à son travail avec les Beatles. Styles apprécie toujours énormément son travail. Il a dit que le travail de MTV Paul lui faisait ressentir un sentiment de «liberté». Styles a ajouté qu’il voulait que ce sentiment de liberté transparaisse dans sa propre musique.

Mick Jagger

Mick Jagger est conscient de son influence sur Harry Styles | Adger Cowans / .

Bien que la marque de rock de Jagger soit beaucoup plus difficile que Styles, l’ancien membre de One Direction cite toujours le leader des Rolling Stones comme source d’inspiration. Discutant de Paul et Jagger avec MTV, Styles a déclaré: “Quand je les regarde, je ne sais pas ce que c’est, mais c’est ça, ce quelque chose de spécial.”

Styles et Jagger se sont rendus hommage. Styles a joué Jagger dans un sketch de Saturday Night Live. Pendant ce temps, Jagger a eu quelques mots aimables pour l’ancien membre de One Direction. Selon l’Irish Times, il a déclaré: «Il fait avancer les choses. Je le connais, il vient me voir dans plein de spectacles.

La légende du rock a ajouté: «Et oui, je peux voir [my] influence [on him]. Mais je ne lui dis rien, je lui dis juste qu’il a l’air bien. Je l’aime. Il est très décent. “Si quelqu’un sait qui” fait avancer les choses “, c’est Jagger. Les styles devraient être très fiers de ses commentaires.

Paul Simon

Harry Styles a salué le lyrisme de Paul Simon | Keystone / .

Les styles adorent le rock et la musique folk des années 1960 et 1970. Complimentant Simon, Styles a dit à Rolling Stone “” 50 façons de quitter votre amoureux “, c’est la plus grande mélodie de couplets jamais écrite, à mon avis. Si minime, mais si bon – ce roulement de tambour. »

Il a ajouté que “” The Boxer “est une chanson parfaite, en particulier ce premier couplet. «J’ai grandi dans un pub pendant quelques années quand j’étais enfant et Simon et Garfunkel ne faisaient que jouer constamment, toujours. Chaque fois que «Cecilia» a commencé, je me disais: «Je pense que j’ai entendu cela cent fois aujourd’hui.»