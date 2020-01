“Les Innocents” et l’Horreur de l’Histoire d’un Esprit Fragile

Henry James est un grand littéraire qui avait développé une réputation pour écrire des histoires de fantômes atmosphériques et émotionnellement captivantes. Bien qu’il en ait écrit beaucoup, son plus célèbre est de loin son roman de 1898 Le tour de vis. Le style préféré de James était des hantises surnaturelles non conventionnelles qui étaient des extensions de la réalité. La hantise au Bly Manor était imprégnée d’ambiguïté, à tel point qu’elle reste ouverte à de nombreuses interprétations différentes. C’est pourquoi la nouvelle a fait l’objet de nombreuses adaptations au fil des ans. 2020 offre deux prises différentes seules; Le tournant et Netflix La hantise de Bly Manor. Jusqu’à présent, Jack Clayton Les innocents reste l’étalon-or des adaptations.

Ouvrant la veille de Noël, comme le font de nombreuses histoires de fantômes classiques, un narrateur inconnu écoute un ami lire un manuscrit d’une ancienne gouvernante. Il fournit des détails d’introduction avant de plonger dans la lecture; un célibataire beau et riche est le tuteur de sa nièce et neveu orphelin mais préfère les laisser aux soins d’une gouvernante afin qu’il puisse continuer son style de vie de célibataire loin de la maison de campagne. À la mort de la gouvernante précédente, il engage une femme séduisante mais non qualifiée – le récit passe au point de vue de la nouvelle gouvernante alors qu’elle raconte son histoire étrange.

La gouvernante est immédiatement frappée par le plus jeune enfant, Flora, et se lie avec la femme de chambre Mme Grose. Le frère de Flora, Miles, rentre chez lui peu après en raison de l’expulsion de l’école dans des circonstances mystérieuses. Cela coïncide avec la gouvernante qui voit les apparitions d’un homme et d’une femme, séparément, sur le terrain de la campagne – les fantômes de l’ancienne gouvernante, Mlle Jessel, et Quint, un ancien valet de chambre. Effrayée par leurs apparences, la gouvernante présume que les esprits recherchent les enfants, qui se comportent étrangement. Craignant d’être possédée, elle est déterminée à sauver leur âme.

Le récit n’a rien de simple. La fin est abrupte et sans explication concise. James garde les choses intentionnellement vagues et énigmatiques, et l’une des lectures les plus courantes est que la gouvernante est un narrateur peu fiable s’effondrant sous le poids de sa sexualité réprimée. Que les fantômes, manifestations de son état d’esprit délicat, représentent une sexualité débridée. Les Innocents rendent le sous-texte de ces thèmes beaucoup plus explicite.

Dès le début, le réalisateur Jack Clayton (Something Wicked This Way Comes) et les écrivains William Archibald et Truman Capote peignent la gouvernante, Miss Giddens (Deborah Kerr), aussi effrayant et délicat. Elle est débordée et inquiète lorsque son employeur, l’oncle célibataire, la laisse à ses fonctions avec des instructions selon lesquelles elle a l’autorité suprême; et de ne jamais le déranger du tout. Alors que la nouvelle de James impliquait une attirance sexuelle effrayante entre Miles et Miss Giddens, Clayton le rend plus ouvert. Bien que filmé avec un style gothique époustouflant et livrant l’une des plus grandes peurs de l’horreur via une rencontre fantomatique, il est clair que nous sommes censés remettre en question l’esprit fragile de Miss Giddens. Plus les fantômes du passé de Bly Manor apparaissent, plus elle devient frénétique.

L’esprit fragile est un motif commun d’horreur. Alfred Hitchcock’s Rebecca a suivi une femme qui luttait pour s’adapter à la vie de jeune mariée, se retrouvant hantée par l’épouse précédente de son mari. C’était une adaptation du roman du même nom de Daphne du Maurier, avec une mise à jour moderne vers Netflix cette année. Quatre ans seulement après la sortie de The Innocents, Roman Polanski a fait ses débuts avec Répulsion, qui tourne autour d’une femme si repoussée par la sexualité qu’elle est poussée à la folie hallucinogène. Entre les deux était La hantise, un film d’horreur classique qui a vu son rôle principal, Nell (Julie Harris), sensible aux fantômes de Hill House en raison de sa fragilité psychologique.

La pauvre Jessica quitte un hôpital psychiatrique, seulement pour que des voix et des apparitions remettent en question sa santé mentale dans Effrayons Jessica à mort. L’entité, bien que pas subtile du tout, a vu une femme être sexuellement tourmentée par un démon invisible, ce qui a mis sa santé mentale en question pour tout le monde autour d’elle. Plus récemment, une mère célibataire noyée dans le chagrin a vu son état d’esprit fragile manifester une hantise physique sous la forme de Le Babadook.

La nature de ce type d’horreur, des héroïnes hantées aux esprits fragiles, présente un élément psychologique qui met en place un mystère moteur central; est-ce tout dans l’esprit du narrateur, ou y a-t-il une présence surnaturelle? Plus important encore, c’est la base fondamentale pour construire sur ce que l’horreur fait le mieux, c’est-à-dire refléter nos peurs sociétales ou personnelles actuelles. Pour la nouvelle de James, il a été émis l’hypothèse que les thèmes de la sexualité refoulée reflétaient peut-être l’attrait refoulé de l’auteur pour les hommes. Dans The Haunting, Nell était sensible à Hill House en raison de son isolement dans le soin d’une mère oppressive et invalide. Quelque chose qui l’a amenée à supprimer ses pensées, ses rêves et ses désirs.

L’exploration par l’horreur de l’esprit fragile, en particulier dans le cas de la nouvelle de James, fait une toile vierge mûre pour une réinterprétation encore et encore. Nous pouvons nous attendre à ce que Mike Flanagan prenne des libertés artistiques avec The Turn of the Screw pour Bly Manor, comme il l’a fait avec le matériel source de Shirley Jackson pour The Haunting of Hill House. Ce qui est moins clair, c’est la manière dont Floria Sigismondi abordera le matériau source de The Turning. Le choix de tourner le film dans les années 90 est intéressant. Sera-ce une hantise surnaturelle simple? Ou une psychose qui s’effondre du personnage principal de Mackenzie Davis?

La chose intéressante à propos de l’histoire originale de James est qu’elle peut aller n’importe où.