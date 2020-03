Les inscriptions à l’abonnement Disney + triplent pendant la crise des coronavirus

Avec des millions de personnes dans le monde coincées chez elles pendant la crise du coronavirus, Disney + a connu une énorme augmentation des abonnements. Entre le 14 et le 16 mars, les inscriptions à Disney + ont plus que triplé au cours de la semaine précédente, selon la société d’analyse en streaming Antenna via Forbes. Disney + a vu le plus grand bond des abonnements, Netflix ayant également vu une augmentation de 47% des nouvelles inscriptions, tandis qu’Apple + gagnait 10%.

Cela ne devrait pas être une surprise totale, car Disney + regorge d’énormes films à succès pour divertir les familles et les enfants, ce qui en fait une distraction parfaite de toute la folie.

La grande question est de savoir combien de ces nouveaux abonnés resteront une fois leur essai gratuit ou le problème du Coronavirus disparu, mais avec la perte d’argent de Disney dans bon nombre de ses entreprises avec des cinémas fermés et des parcs à thème fermés, ce sera sans aucun doute une bonne nouvelle pour la Walt Disney Company,

Cette augmentation ne prend pas non plus en compte le lancement européen, qui a eu lieu plus tôt cette semaine et a ajouté des millions de nouveaux abonnés à la plate-forme de streaming.

Êtes-vous un nouvel abonné à Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.