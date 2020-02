Les Javis appellent Belinda et Nerea par surprise dans «Votre visage sonne comme 8»: «Vous êtes fondamental»

Le huitième gala de «Ton visage me sonne 8» a été un hommage à Antena 3. Après l’équateur de la nuit, Belinda Washington est montée sur scène pour se souvenir de l’époque où «Surprise, surprise», d’Isabel Gemio, était l’un des formats vedettes de la chaîne. Après avoir douté de plusieurs artistes, il a finalement choisi la performance de Cher dans le programme pour l’imiter.

Nerea et Belinda reçoivent l’appel de Los Javis dans ‘Ton visage me sonne’

A la fin, Manel Fuentes a demandé à Nerea Rodríguez de se lever du canapé et de s’approcher du centre de la scène. On a demandé à tous les deux s’ils se souviennent du programme et de ce qui s’y passait. Nerea a dit non parce qu’il n’était pas né et le présentateur a annoncé la surprise: “Nous avons en ligne des personnes qui souhaitent vous accueillir en ligne et qu’ils sont importants dans votre carrière et dans votre vie. “

A cette époque, le programme a cédé la place à Los Javis et, avec des candidats très émouvants, Javier Calvo a été le premier à parler et à les féliciter pour leurs performances et a voulu leur rappeler à quel point ils ont été et continuent d’être pour deux, pour avoir participé à ses deux projets les plus importants à ce jour: “Vous êtes fondamental dans notre vie“.

Invités à venir

Javier Ambrossi a également voulu parler et dire quelque chose de gentil à tout le monde. Il a remercié Nerea parce que “L’appel” “est un meilleur spectacle puisqu’il est avec nous” et Belinda pour son courage, pour s’être jetée dans la piscine “avec nous dans ‘Paquita Salas 3′” “. Avant de raccrocher, Manel Fuentes leur a demandé de venir au programme pour chanter et ils ont accepté tant qu’il s’agit d’un duo: “Ou les Gemeliers ou les Pecos”.

