Les jazzistes Ellis Marsalis Jr et Wallace Roney meurent de Covid-19

▲ Ellis Marsalis Jr lors d’un festival de jazz à la Nouvelle-Orléans, en avril de l’année dernière.

Ap et Latin Press

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. 5

La Nouvelle-Orléans. Ellis Marsalis Jr., célèbre pianiste de jazz, professeur et patriarche d’une famille musicale de la Nouvelle-Orléans, est décédée mercredi d’une pneumonie à coronavirus, ont rapporté des proches. Il avait 85 ans.

La pneumonie a été la cause directe du décès, mais elle a été causée par Covid-19, a confirmé Ellis Marsalis III lors d’un entretien téléphonique.

Il a expliqué qu’il était venu de Baltimore dimanche pour accompagner son père, hospitalisé en Louisiane, gravement touché par la maladie. D’autres membres de la famille étaient également avec lui.

Quatre des six enfants du patriarche sont musiciens: Wynton, trompettiste, icône du jazz américain et directeur artistique du Lincoln Center de New York. Branford, saxophoniste, a travaillé sur le Tonight Show et était membre du groupe Sting. Delfeayo, tromboniste, est un éminent producteur et artiste de musique. Et Jason, un percussionniste, a son propre groupe et accompagne aussi les autres. Ellis III est photographe et poète à Baltimore.

Il est mort de la même manière qu’il a vécu: acceptant la réalité, Wynton a tweeté dans un message avec des photos de son père.

Mon père était un géant de la musique et un professeur, mais plus que tout, il était un grand père. Il a tout donné pour que nous puissions développer notre plein potentiel, a déclaré Branford.

La déclaration comprenait un texte qu’il a dit avoir reçu du professeur de droit de l’Université Harvard, David Wilkins: Laissez-nous tous étonner par le courage d’un homme qui croyait en enseignant à ses enfants noirs qu’ils pouvaient être excellents dans un monde qui rejetait cela. possibilité, et il est finalement venu voir comment ils ont redéfini l’excellence pour toujours.

Dans un communiqué, le maire LaToya Cantrell a déclaré: Ellis Marsalis était une légende. C’était un prototype de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du jazz de la Nouvelle-Orléans. Il était professeur, père, icône et il manque des mots pour décrire l’art, la joie et l’émerveillement qu’il a montrés au monde.

Parce que Marsalis a choisi de rester à la Nouvelle-Orléans pendant la majeure partie de sa carrière, sa réputation a été limitée jusqu’à ce que ses enfants deviennent célèbres et qu’elle remporte des contrats, des concerts, des apparitions à la télévision et des tournées.

Il était comme l’entraîneur de jazz du monde. Il a mis son uniforme, sifflé et mis l’équipe au travail, a déclaré Nick Spitzer, animateur de l’émission de radio American Routes et professeur d’anthropologie à l’Université de Tulane. L’épouse de Marsalis, Dolores, est décédée en 2017.

Disciple de Miles Davis

Le trompettiste américain Wallace Roney est décédé le 31 mars à Los Angeles, à 59 ans, de Covid-19. Roney était considéré comme une légende du genre et l’un des interprètes les plus reconnus de l’instrument.

Né à Philadelphie, le musicien était un disciple du célèbre jazzman Miles Davis, qui fut son mentor du milieu des années 1980 jusqu’à sa mort en 1991.

Dès son plus jeune âge, il s’est démarqué sur la scène jazz et a partagé la scène avec des grands du genre tels que Tony Williams, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Elvin Jones, David Murray et McCoy Tyner avec qui il a réussi à perfectionner son art.

Avec une riche carrière couvrant plus de 20 albums enregistrés en tant que leader et diverses collaborations, tout au long de sa carrière, Roney a également fait partie d’importants groupes.

Mysteries (1994) avec le saxophoniste Ravi Coltrane et le pianiste Gery Allen (avec qui il a été marié jusqu’en 2017) et Village (1996) avec Michael Brecker et Chick Corea sont quelques-unes de ses œuvres les plus remarquables.

Son dernier album, Blue Dawn-Blue Nights, accompagné de jeunes musiciens et percussionnistes talentueux Lenny White, est sorti en 2019.

Roney est considéré comme le trompettiste qui a le mieux interprété l’héritage classique de Davis.

Mon objectif est de faire la meilleure musique possible. J’apprécie, écoute et peux jouer toutes sortes de musique. Filtrer mon expression à travers l’expérience du jazz, a avoué le musicien dans une interview.

Le bassiste de jazz Christian McBride a écrit sur son compte Twitter: Nos esprits collectifs prennent des coups sérieux ces jours-ci. Dire au revoir à l’un de mes frères aînés bien-aimés est particulièrement difficile.

