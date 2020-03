«Les jeunes et les agités»: la production est suspendue en raison d’un coronavirus

The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful ont rejoint une liste sans cesse croissante de spectacles arrêtant la production à la suite de la crise des coronavirus.

Selon notre site sœur Deadline, les suspensions commencent aujourd’hui et se poursuivront pendant deux semaines, bien qu’il reste à voir si l’une ou l’autre série pourra reprendre la production à ce moment-là.

Les feuilletons se joignent à plus de 100 autres émissions (voir la liste complète ici) qui sont sur une pause de production indéfinie en raison de préoccupations concernant le virus, y compris un autre soudeur General Hospital et des séries de jour comme The Ellen DeGeneres Show et The Price Is Right.

En seulement quelques jours, l’épidémie de coronavirus a eu un impact majeur sur l’industrie du divertissement. Les suspensions de production ont également eu un impact sur les nouveaux pilotes des réseaux de diffusion, et plusieurs séries – comme la comédie NBC Superstore – pourraient ne pas être en mesure de terminer leurs saisons en cours.

Les conventions des fans, les événements sportifs et les produits de base annuels de l’industrie tels que les initiales de mai ont également été touchés; faites défiler la galerie à droite pour une liste complète des annulations et des reports.

Mais Young et les fans de Restless n’ont pas à s’inquiéter du sort de la série sinon: il a marqué un renouvellement de quatre saisons à CBS en janvier.

